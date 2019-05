Enrique Alfaro molesto por red de empresas farmacéuticas

Elsa Martha Gutiérrez

Enrique Alfaro, se dijo molesto de que Andrés Manuel López Obrador, minimice el caso de la presunta red de empresas farmacéuticas

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se dijo molesto de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimice el caso de la presunta red de empresas farmacéuticas ligada al delegado de Programas Federales para el Desarrollo del Gobierno de México, Carlos Lomelí Bolaños, argumentando un problema de “grilla”.

“Me molesta porque es un asunto de la mayor gravedad, porque estamos hablando de muchísimos millones de pesos y lo que se documentó pone en evidencia que a esta historia le quedan muchos capítulos, y desestimar el tema como grilla es una mala señal”, consideró.

Confía en que el titular del Ejecutivo Federal se dé cuenta que no hay no hay ánimo de revancha con nadie.

“A la persona involucrada (Carlos Lomelí) ya le gané con votos y no tengo nada más que demostrarle”, destacó.

Sin embargo, invitó al Presidente de México a combatir la corrupción sin simulaciones.

“Decirle al presidente que aquí no hay consigna política y espero que su discurso de corrupción sea de a deberás, y no solamente para quienes no están en su ánimo, sino para todos los empresarios y servidores públicos de este país”, apuntó.

Alfaro Ramírez, estimó que el Presidente de México no conoce a fondo el tema.

“El día que le eche un ojo en serio, se va asustar del tamaño del problema, porque lo que vivimos tan solo en Jalisco es la punta del iceberg”, sentenció.

El pasado lunes, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que compañías ligadas con el funcionario federal han obtenido contratos por más de164 millonarios, tan solo en lo que va de la actual administración.

Afirmó que no está detrás de los señalamientos y recordó que fue la pasada administración estatal quien interpuso una denuncia contra la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), supuestamente propiedad de Lomelí Bolaños.

Alfaro Ramírez aplaudió la intervención de la Secretaría de la Función Pública y confía en que no haya protección institucional.

“Si hay una red de corrupción como se documenta, que se actúe con todo el peso de la ley”, exigió al asegurar que a esta historia le quedan más capítulos.

El mandatario jalisciense afirmó que las empresas señaladas de formar parte de esta red, jamás obtendrán un contrato en la entidad.

IMSS

De contemplarse algún cambio en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, el gobernador del Estado, sólo pidió que sea el órgano máximo de la institución el que lo designe.

Enrique Alfaro Ramírez, dijo desconocer si el delegado Carlos Lomelí, tenga injerencia en los nombramientos.

“Solo espero es que instituciones como el Seguro Social no vayan a ser objeto de un manoseó político y menos, -imagínense- que se involucre al IMSS en un intento de tomar controles, de quienes están señalados en una red como la que estamos hablando en el tema de medicamentos, sería algo terrible”, sostuvo.

MC

​