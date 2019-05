Elsa Martha Gutiérrez

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, rechazó las cifras que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en torno a los cuerpos no identificados que se tienen el Servicio Médico Forense.

“Nosotros presentaremos los números que tenemos en Semefo”, dijo. Además se los “compartirá” a la CEDH para que “actualice la información”.

Negó que se continúe con las malas prácticas en el manejo de los cuerpos y su identificación.

Sin embargo, aceptó que “aún no se tiene resuelto el problema, pero no hay riesgo de que se genere una crisis similar” como la ocurrida el año pasado que llevó a descubrir que en tráileres se apilaban los cuerpos de personas no identificadas.

Dijo que de entrada acepta la recomendación, pero necesita leerla con calma.

“Habrá una respuesta puntual”, subrayó.

