Jorge Becerril

¡Queremos agua!, gritan alrededor de 50 personas que realizan un bloqueo en la Avenida 506 de la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para denunciar que no tienen el servicio desde hace tres meses.

“Tenemos una problemática de tres meses sin agua, los cobros son excesivos, la delegación nos ha brindado las facilidades, pero el Sistemas de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) no ha ayudado, las pipas que nos mandan no son suficientes, ya que tenemos niños, personas grandes, escuelas y un hospital no es posible que nos apoyen”, comentó un vecino.

De acuerdo con los afectados, las colonias sin agua son Aragón Primera, Segunda y Tercera Sección; así como el Pueblo de San Juan de Aragón, además aseguran que por llevar agua a Azcapotzalco, los han dejado sin agua.

Los habitantes también señalan que los piperos han hecho su “agosto” ya que les han cobrado de 500 hasta mil pesos por dejarles agua; varios de ellos demandan que personal de la alcaldía no los ha apoyado.

La circulación en la avenida 506 está cerrada desde la Avenida 535 hasta José Loreto Fabela, por lo que autoridades recomiendan usar como alternativa la avenida 508 y Eje 4 Norte.

21:45 Continúa el cierre vehicular en Av. 506 de la Av. 535 hasta José Loreto Fabela, por manifestantes. Aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/Y0xSMbajFn — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 24, 2019

“Vecinos unidos jamás serán vencidos, vecinos unidos jamás serán vencidos”, es una de las consignas que lanzan los habitantes afectados.

En el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tránsito y de la Policía Auxiliar permanecen al resguardo de los manifestantes para evitar cualquier incidente.

EB