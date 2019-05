Milenio Digital

Un perro fue detenido junto con su dueña y otro can, por haberse metido a una fuente ubicada en la colonia Roma Norte, en la alcaldía de Cuauhtémoc, de acuerdo con un video que circula en redes sociales.

El esposo de la mujer y también dueño de los perros compartió la grabación de la detención ocurrida el 18 de mayo, cuando el can de raza golden retriever se metió a la fuente del Parque Río de Janeiro.

Policías de la zona se dieron cuenta y le pidieron a su esposa que lo sacara, ella obedeció y le dijeron que sería detenida, incluso uno de los oficiales se quejó de que el can no dejaba de verlo y amagó con que "lo iba a detonar porque representaba una amenaza a su integridad", según relató el afectado en una página de rescate de animales.

El hombre acusó a los policías de prepotentes, ya que lastimaron a uno de los canes al intentar subirlo a la patrulla junto con su esposa para trasladarlos a la delegación Cuauhtémoc.

"Los oficiales se la llevaron de manera prepotente y sin explicaciones, les pregunté que si me podían dar a mis perros y que sólo se llevaran a mi mujer y me dijeron que no porque los llevarían al antirrábico", narró.

Los animales fueron entregados tres horas después de la detención. Y la multa para liberar a la mujer era de mil 900 pesos, sin embargo, tras decirle a la juez cívico 2 de Cuauhtémoc, Guadalupe Soreana, que uno de los oficiales la había tocado un seno durante la aprehensión le fue retirado el derecho a la sanción monetaria.

❗️SU DELITO FUE JUGAR EN LA FUENTE❗️



Perro es detenido por meterse a la fuente, y su dueña llevada al torito por 13 horas sin derecho a fianza.



Esto ocurrió en la Alcaldía Cuauhtémoc.#CDMX pic.twitter.com/ziXrf3Z6ag — ·FAFHOO· ???? No te burles? (@Fafhoo) May 22, 2019

"Ésta respondió que era una mentirosa y que ahora que por mentir, se va 13 horas de arresto, sin derecho a pagar una multa. Fue trasladada al Torito, donde llevé un abogado para que la sacara, ya sea pagando multa o con un amparo. El abogado regresó sorprendido diciéndome que no podía sacarla ni aunque pagara multa y que venía bien encargada de la juez, que tenía que estar encerrada aunque pagara multa", acusó el propietario de los animales.

Agregó que nunca se le entregó un acta donde especificara el delito por el cual fue detenida la mujer "sólo dijeron que estaba modificando el uso de áreas públicas".

​EB​