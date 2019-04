Ricardo Alanís

Aunque se esperaba que el costo de la gasolina bajara hasta 1.50 centavos a partir de este sábado, mediante un recorrido por distintos establecimientos, se constató que la reducción fue de apenas unos cuántos centavos.

Según el sitio de internet www.gasolinamx.com, el viernes el costo del litro de gasolina Magna en la entidad era de 19.99 pesos, y hoy en el precio más económico detectado el sábado en un recorrido fue de 19.79 pesos, en tanto que la Premium, el viernes, según este sitio de internet, costaba en Nuevo León 21.62, mientras que en una estación de la empresa Combustibles BP, lo tenían este sábado a la venta en 21.89, es decir en vez de bajar habría subido unos cuántos centavos, al menos ante esa compañía.

“Pues de que bajó es un decir, no se nota, es puro cuento, ya salieron igual que los otros gobiernos, puras promesas y no cumplen. Ya el sueldo se va en comprar gasolina, ya no se puede. Lo peor es que no le vemos fin a esta crisis, los políticos no tienen llenadera.

“Le lleno el tanque casi con 900 pesos, y eso que el carro es cuatro cilindros, imagínese si fuera de ocho cilindros, y es que el gobierno, además no contempla que te dan litros de menos, y no hay quien sancione”, dijo el automovilista, Gilberto Rosas.

La baja en el precio de los combustibles surge, luego que el viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el litro de gasolina Magna será de un peso con 50 centavos más barata a partir del sábado 30 de marzo.

La disminución en el costo de este combustible se debe al estímulo fiscal del 31.19 por ciento, que representa el 1.50 pesos por litro para la Magna, en tanto que el subsidio para la Premium sería de 16.82 por ciento que significa una reducción de 68 centavos por litro, mientras que el mientras que el diesel recibió 23.88 por ciento de estímulo, que significa un ahorro del 1.26 pesos por litro.

El diputado federal del Partido Acción Nacional, Hernán Salinas Wolberg reiteró que esta baja en el precio del combustible se debió a que se tomaron medidas de carácter fiscal, a pesar de que antes, siendo oposición, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador culpaba del alza a la reforma energética.

“Lo que se da a conocer es una medida de carácter fiscal, que en el tema del estímulo al IEPS, que es el tema en el que el gobierno tiene el control sobre el precio de la gasolina, y esto lo que nos demuestra es que esta decisión que toma el gobierno, tira por la borda toda esta campaña que Andrés Manuel hizo durante muchos años donde echaba la culpa que el precio de la gasolina tenía que ver con la reforma energética.

“Queda una vez más claro, es que el tema de la gasolina es un tema de carácter fiscal, que está en manos del Ejecutivo, de poderlo atender, a través precisamente con los subsidios al IEPS o eliminando el IEPS a la gasolina”, comentó.