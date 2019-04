El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los candidatos para cubrir vacantes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) “no son achichicles” sino gente honesta y profesional y que a la oposición en el Senado “eso no le gusta”.

“Son profesionales, todos cumplen, pero no son achichincles, eso es lo que no les gusta y la insinuación es ‘vamos a ponernos de acuerdo’. No, apeguémonos a la ley, si ustedes dicen que no cumplen con el perfil, rechácenla, es gente honesta ”, dijo en su conferencia matutina.