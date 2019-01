El presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negar la devolución “de miles de millones” en impuestos a la cervecería Grupo Modelo.

El mandatario calificó como responsable la actitud de los ministros de la Corte, aunque aclaró que no todos votaron a favor, “pero los que votaron en contra tienen derecho a hacerlo porque es un criterio y son libres, y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes”.

Abundó que se alegró cuando supo que la SCJN negaría la devolución por el tamaño de desembolso que hubiera tenido que hace el gobierno.





“Pero sí fue una decisión, cuando me informaron del SAT de esa noticia, hay en el SAT una dirección de grandes contribuyentes, cuando se me informó me puse muy contento, porque imagínense lo que iba a significar de desembolso en el presupuesto”, subrayó.