Revienta Marina punto de "Huachicoleo" en Villagrán

La Marina y la Procuraduría de Justicia del Estado, detectaron un predio con un vehículo de doble tanque que se encontraba "surtiendo" gasolina a poco más de 17 vehículos como si fuese una gasolinera. El hallazgo, terminó en operativos, y bloqueos instalados en carreteras por varias horas además de por lo menos tres autos y un camión incendiado. Y el decomiso de 20 pipas con poco más de 8 mil litros de combustible.



Sophia Huett Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del estado de Guanajuato, confirmó en entrevista a MILENIO los sucesos.



Los hechos ocurrieron en el municipio de Villagrán, Guanajuato el día de ayer. La movilización policíaca inició poco después de las nueve de la mañana, cuando en la zona de San Salvador Torrecillas, autoridades estatales lograron ubicar un predio que en el interior estaba estacionado un camión de doble tanque que se encontraba "surtiendo" gasolina a poco más de 17 vehículos como si fuese una gasolinera.



"La Procuraduría detecta que hay una actividad ilícita, te comento en términos generales lo que ocurre en ese momento, está en curso un cateo que se presume era la venta de hidrocarburo a gran escala, a que me refiero yo a decir que es a gran escala, es que no es un tema de venta de algún bidón sino vehículos, incluso en ese momento se puede informar que como parte de un cateo otorgado por una autoridad local en el que efectivamente participan autoridades federales se lleva a cabo el aseguramiento de más de 20 pipas"



"Lo que se alcanzó a detectar en una vista al predio que estaba un vehículo doble tanque trasvasando hidrocarburo a otros vehículos, entre ellos a unas pipas es a lo que me refiero con venta ilegal a gran escala de hidrocarburo", explicó en entrevista Sophia Huett.



Fuentes de primer nivel, confirmaron a MILENIO que tras la ubicación del predio, autoridades solicitaron una orden de cateo por robo equiparado, misma que fue otorgada por un juez del municipio de Cortázar, que se ubica aproximadamente a 20 minutos del municipio de Villagrán.



Sin embargo, al momento en el que las autoridades estatales y agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado quienes traían la investigación iban a intervenir, se registraron manifestaciones por parte de la población para evitar el cateo.



Fuerzas de la Marina, detectaron lo que ocurría por lo que intervienen y se da una confrontación esto ocurre a poco después de las cuatro de la tarde.



"Lo que ocurrió forma parte de una investigación que por ahí traía de actividades ilícitas la Procuraduría Estatal, hasta donde ahorita podemos informar es que parte de la autoridad federal detecto el ilícito en fragancia, es información preliminar y es ahí donde deciden actuar. Por parte de nosotros formaba parte de una investigación que no han brindado mayores datos. Ante la presencia de un ilícito intervienen y es cuando se da un poco este momento complicado. Al momento no tenemos registradas ninguna baja esperamos que así continúe el saldo y también resultados del cateo que en estos momentos se está llevando a cabo hay 20 pipas aseguradas en el predio", declaró la comisionada de seguridad.



Según los primeros reportes la zona de San Salvador Torrecillas en el municipio de Villagrán, es lugar en donde opera “El Marro”, líder del grupo delictivo “Cartel de Santa Rosa”, dedicado al robo de combustible.



Al sitio se estima que llegaron poco más de 200 uniformados de la Secretaría de la Marina y del Ejército Mexicano, además de vigilancia desde el aire con helicópteros que sobrevolaban la zona.



Bloquean carreteras



De manera simultánea mientras se realizaba el operativo de la Marina, Policía Federal, Elementos de la Gendarmería, Fuerzas del Estado, y Policías Municipales. Al no lograr impedir el operativo, los pobladores instalaron bloqueos en la carretera libre Celaya- Juventino Rosas, en la autopista Celaya-Salamanca, así como en diferentes puntos del municipio de Villagrán.



Hasta el cierre de esta edición, y confirmado por la comisionada de seguridad sobre este hecho no se habían registrado personas que hayan perdido la vida y no se precisó si ya se tienen personas detenidas.