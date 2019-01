Ofrecen a viuda de Javier Valdez atención personalizada en Segob

Jannet López Ponce

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la Secretaría de Gobernación cuenta con un informe sobre el asesinato del periodista Javier Valdez, que por el momento no puede hacer público por la complejidad del mismo.



Griselda Triana, viuda del periodista, exigió castigo a los autores materiales e intelectuales del crimen, sin importar cuál organización criminal dio la orden.



Triana acudió a la conferencia mañanera del Presidente, quien le ofreció que será atendida personalmente por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, “para que le dé toda la información y que tenga la seguridad plena de que nosotros vamos a apoyar en toda la investigación”.



La viuda del periodista dijo que la declaración de Dámaso López, El Licenciado, en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York, donde sostuvo que fueron los hijos del capo quienes ordenaron el asesinato de Valdez, “es otro golpe muy fuerte” para ella y sus hijos.



“A mí lo que me importa es que quede muy claro y también que ahora la nueva Fiscalía General de la República haga su trabajo, que profundice más en las investigaciones, que sea muy rigurosa, muy exhaustiva y determine quién dio la orden de asesinar a Javier”, puntualizó.



Consideró que “está muy claro que lo asesinaron por su trabajo, porque no les gustó lo que se publicó”. Explicó que su presencia en la conferencia era para exigir justicia y castigo a los asesinos.



