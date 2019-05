Israel Navarro

La mañana del 16 de febrero de 2018, Juan Carlos "N" describió que amaneció con "malestar psiquiátrico: sueños terribles, demonios, voces y gruñidos en su cabeza" que sólo pudo acallar cuando asesinó a Iraís, de tan solo 16 años, quien murió tras desangrarse en cuatro minutos.

La joven conoció a los llamados Monstruos de Ecatepec en 2015, cuando vivían en una vecindad de Monte Altaír en Jardines de Ecatepec. De acuerdo con la declaración de Juan Carlos 'N' mantuvo una relación con la madre de la menor, Roxana, a quien mató en diciembre de ese año.

"Antes de asesinar a su mamá me confesó que su hija salía con varios hombres, que le gustaba la fiesta", aseguró.

Luego de acabar con la vida de Roxana mantuvo cercanía con su padre, Salvador, y con su hija Iraís, con quien se le "hizo fácil andar con ella. No como una relación de tiempo, solo teníamos sexo casual y hasta ahí nada más".

En su declaración, Patricia "N" comentó que Iraís la cuidaba de las heridas que tenía en el vientre por una cesárea mal hecha en la que perdió un bebé. "Cuando me enteré que esta chamaquita andaba con mi esposo, me enojé mucho, mucho y platiqué con él para que la dejara de ver".

Sin embargo, el 15 de febrero de 2018 Juan Carlos se fue a vender al tianguis, olvidando su celular en casa. Patricia recibió un mensaje de Iraís, quien a decir de la pareja de presuntos feminicidas, quería ver a Juan Carlos. Patricia le respondió y la invitó a comer a su hogar. La joven llegó horas después y bebió tequila con ella. Más tarde, llegó Juan Carlos y se sorprendió de ver a ambas mujeres juntas, departiendo "como si nada".

Esa noche, la joven durmió en el domicilio de los feminicidas.

Patricia reconoció que le reclamó a Juan Carlos su infidelidad con la menor y "que quería que la matara". Para él, dice, la noche fue terrible porque tuvo "sueños terribles, demonios, voces y gruñidos en su cabeza", lo que lo hizo despertar con su "malestar psiquiátrico" que lo acecha desde los 20 años.

La mañana del 16 de febrero, Patricia salió al mercado a comprar despensa para el desayuno, Juan Carlos se metió a bañar e Iraís seguía dormida.

Al salir del baño Juan Carlos pasó por la habitación donde estaba la menor descansando y "me metí para estar unos momentos con ella. Me cachó Patricia y me fui tras de ella para calmarla", ella le ordenó que asesinara a la menor y cumplió sus deseos.

Arrastró el cuerpo hasta el baño donde lo destazó: algunos restos los arrojó en lotes baldíos de la zona, otros los incineró.

Tras la declaración, una juez de control dictó prisión cautelar contra Juan Carlos y Patricia por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una menor.

Al término de la audiencia, Gerardo Gómez, abogado defensor de los presuntos feminicidas explicó que sus clientes solo quieren llegar "verdad de los hechos".

Explicó que la audiencia por este caso se reanudará el próximo 27 de mayo, cuando la juez falle si acepta o no la vinculación a proceso. Por su parte, el fiscal especial del caso comentó que con éste se alcanzarían siete vinculaciones a proceso por el delito de feminicidio, tres de ellos agravado por ser cometidos contra menores de edad.

Asimismo, afirmó que las pesquisas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México derivaron en dos sentencias una de 30 años por desaparición y otra de cuatro años por el delito de trata.





nerc