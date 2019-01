Milenio Digital

Una de las tantas versiones que Mario Aburto dijo sobre cómo asesinó al candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio, fue que alguien le dio un puntapié, tropezó y al caer accionó una vez la pistola que intentaba guardar entre su ropa.



Esa versión fue recreada por Aburto, filmada por las autoridades y ahora publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en Los expedientes secretos del Caso Colosio, donde se muestran archivos desclasificados sobre el proceso penal condenatorio contra el asesino confeso.



La investigación contiene careos, testimonios, fotografías, videos y hasta un cómic que elaboró Aburto sobre cómo ocurrió el magnicidio hace 25 años.



Uno de los 10 capítulos de la investigación es “Aburto: el actor”, un video donde Aburto recrea una de sus versiones en la que afirma que nunca había ido a un mitin, que acudió al de Colosio por curiosidad, que disparó al tropezar y que no hizo el segundo disparo.



En el video, Aburto da instrucciones, explica y acomoda a personas, como si él fuera un perito y no el asesino. Da sus hipótesis y teorías conspirativas: “tratan de ocultar la verdadera reconstrucción”, dice. En él se ve la disposición de un testigo y se justifica. Constantemente llama a los fotógrafos para darles indicaciones: “sí lo puede tomar así”.



“La reconstrucción, como pudieron ver, no pude haber hecho yo el segundo disparo, que es a lo que concretamente quería llegar a este punto. Primero, de que fue accidentalmente el disparo que se salió de mi arma por los movimientos. Si una persona se tropieza ¿qué es lo primero que hace?, al menos a mí me pasa: cuando tropiezo hacemos este movimiento y si es una parte donde no hay piedras puede uno caer así y mover el brazo así.

"Entonces vean cómo gira el cuerpo en su propio eje. Es por eso que mi mano se movió así, pero jamás estoy como ellos trataron de hacer creer, de que había sido una persona experta en la materia de tirando con personas… también se pudo comprobar que no es cierto”, se escucha a Aburto en la grabación de 53:15 minutos.

Aburto niega que haya disparado directamente a la cabeza del candidato presidencial, como se ve en los videos captados el día del magnicidio y afirma: “No conozco de armas ni tengo experiencia en este tipo de cosas”.

Además, califica de “ridículo e irrisorio” que haya disparado intencionalmente y asegura que las grabaciones captadas ese 23 de marzo de 1994 fueron manipuladas.

“Como se pudo ver, yo no estaba así (apuntando con la pistola directo a la cabeza de Colosio) y jamás de los jamases hubo esa imagen. Ellos tal vez la hicieron por alteración de los videos, como se puede comprobar, de que efectivamente se pueden alterarse los videos, pueden hacerse trucos de cámara e incluso regrabar videos, imágenes ópticas que mienten en la realidad”, dijo.

El asesino remata en el video con que “no había una intención absoluta en querer hacer daño a una persona respetable, una persona que ni siquiera conocía. Segundo, no había ningún motivo para atentar contra una persona. Primero, porque no soy una persona que esté mal de sus facultades mentales, no pertenezco a grupos armados ni he practicado con armas ni estoy relacionado con la política y soy una persona totalmente recta que no utiliza drogas, que se dedicaba a su trabajo…”.

