Edomex: en 3 años se duplicó feminicidio

Alejandra Gudiño

En tres años se duplicaron los feminicidios en el Estado de México, al pasar de 56 casos en 2016 a 106 en 2018, lo que colocó a la entidad con la mayor incidencia de ese delito en el país.



Además, en el estado las sentencias por expedientes no superan 35 por ciento, y hay periodos en los que no se tiene registrada ninguna, como en 2017.



Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en 2018 en el Estado de México se cometieron en promedio ocho feminicidios al mes, aunque en diciembre subieron a 12.



De acuerdo con el registro de los últimos tres años, en la entidad se registraron 56 feminicidios en 2016, de los cuales 24 se cometieron con arma punzocortante.



En 2017 la entidad tuvo 64 casos, 12 se cometieron con arma de fuego y 14 con cuchillo. Y en 2018 hubo 106, 14 de ellos perpetrados con arma blanca y 12 con pistola.



Luego del Estado de México, Veracruz se quedó con el segundo lugar en 2018 con 87, mientras que Nuevo León cerró el año en el tercer puesto con 79.



Por municipio, Ecatepec tuvo el año pasado 14 feminicidios; Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, 9; Tecámac y Zumpango, 6; Atizapán de Zaragoza, Chalco y Naucalpan, 4, y Huixquilucan, Ixtapaluca y Nicolás Romero, 3.



En cuanto a las sentencias, con base en cifras de la Subprocuraduría de Atención a Delitos Vinculados a la Violencia de Género, se tiene que de 2011 (cuando se incluyó el feminicidio como delito en el Código Penal) a 2017 se dictaron 104.



En el mismo lapso fueron reportados 369 feminicidios, de los cuales se generó el proceso judicial respectivo en 204 casos.



Sobre homicidios dolosos contra mujeres, el Estado de México quedó en segundo lugar con 290 casos, detrás de Guanajuato que tuvo 305, mientras que Baja California registró 288.



Ante esta situación, organizaciones no gubernamentales propusieron que además de la alerta de género se decrete una segunda alerta en varios municipios también por la desaparición de mujeres.



Apenas en noviembre pasado el fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, reconoció que el delito de feminicidio persistía en 11 municipios donde se había declarado alerta de género.



Indicó que el incremento hasta entonces era de 45 por ciento en comparación con el año anterior, pero puntualizó que gracias a la campaña de difusión en la entidad el delito ya se visibiliza realmente como un problema.



ACCIÓN CONJUNTA



Por otra parte, autoridades confirmaron que en dos días del llamado Operativo Rastrillo en Ecatepec fueron detenidas 90 personas por su probable responsabilidad en la comisión de algún delito.



Precisaron que en las acciones participaron militares, policías federales, estatales y municipales, así como agentes ministeriales, quienes cumplimentaron 28 órdenes de aprehensión y decomisaron 600 dosis de distintas drogas en 162 colonias.



Entre los delitos de los detenidos están secuestro, homicidio, violación, delincuencia organizada, robo de vehículo con violencia, delitos contra la salud y lesiones, entre otros.



Las autoridades destacaron también que el personal de seguridad localizó a 18 personas que estaban reportadas como desaparecidas.



En las 162 colonias de mayor incidencia delictiva hubo 193 acciones operativas, las cuales consistieron en cateos a puntos de venta de droga, revisión de unidades de transporte público, barridos de calles y células móviles, con un estado de fuerza superior a 2 mil 300 elementos, remarcaron.



Refirieron que el operativo fue diseñado mediante las reuniones que llevan a cabo en Ecatepec representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal.



Y ADEMÁS



CONDENAN A UNO A 55 AÑOS DE CÁRCEL

Luis Ángel Reyes Jiménez, detenido en julio de 2017, fue condenado a 55 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó su participación en la muerte de una joven de 21 años, quien era su pareja sentimental. Luego de revisar los elementos de prueba, la autoridad judicial con sede en Tlalnepantla le dictó esta condena y le fijó multas de un millón 260 mil pesos y 224 mil 112 pesos como reparación del daño.