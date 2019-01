Mariana Ramos

Referente al hallazgo de la localización de osamentas el pasado sábado en la colonia 10 de Mayo el Secretario de Seguridad confirmó que no fue un cuerpo humanos si no un cráneo.



Luis Enrique Ramírez Saldaña confirmó el hallazgo y precisó que no era un cuerpo como de manera extraoficial se dijo y mencionó también que la Procuraduría de Justicia del Estado ya inició investigaciones.



“No es un cuerpo es un cráneo que al final se le dio aviso a la procuraduría ya llegó directamente la procuraduría, ellos llevarán a cabo la investigación para dar seguimiento. Fue un reporte a través de ciudadanos ahí llega directamente la Policía y se le da aviso a la procuraduría" comentó.