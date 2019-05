Choque entre una unidad del Tuzobús y un particular no deja lesionados

Milenio Digital

Poco antes del mediodía de este miércoles, una unidad del troncal del sistema Tuzobús colisionó con un automóvil particular sobre el bulevar Felipe Ángeles, a la altura del Tecnológico de Pachuca, sin dejar lesionado alguno.

Al lugar del accidente acudió personal adscrito al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah) que constató que afortunadamente este percance no arrojó personas lesionadas, solo daños parciales en las carrocerías de ambos vehículos.

De acuerdo con testigos de los hechos, el conductor del automóvil particular no respetó el semáforo del retorno que se encuentra frente a la citada institución educativa, por lo que el chófer de la unidad del Tuzobús no pudo evitar el choque, peritos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Pachuca corroboran los hechos.

En tanto, este accidente provocó el cierre parcial del carril confinado del Tuzobús, en sentido norte-sur.

