El orgasmo masculino: claves para prolongar el placer

Debido a todo el desconocimiento en torno al orgasmo femenino — radicalmente diferente a la vivencia de los hombres al no tener, por lo regular, una manifestación tan visible como el semen—, en los últimos años se han enfocado las investigaciones y explicaciones sobre él para romper con todos esos mitos que colocan a la penetración como la generadora del clímax.



En los últimos años se ha avanzado en ese sentido, pues ahora son más las mujeres de todas las edades que comprenden que el clítoris es el punto clave para llegar a su chupicentro de sabor, lo cual se celebra con entusiasmo.



Sin embargo, creo que los orgasmos masculinos se han estandarizado debido a su propia obviedad, su aparente simplicidad y la idea de que mientras el pene tenga una erección, lo demás es lo de menos.



Esto no tiene que ser una regla inamovible. Es importante comprender que cada orgasmo es diferente, se presente en hombres o en mujeres. En el caso de los varones, depende mucho de su capacidad para controlar la eyaculación, de si lo hacen en compañía o en soledad, con una pareja nueva o una conocida y la manera en que se sienten con la persona con la que comparten humedades.



Hay algunos trucos sencillos para prolongar la duración de la erección antes de la emisión del semen: primero, hay que entender que la penetración se puede dar mucho después de haber comenzado el encuentro erótico. Aquello que se conocía como “juegos previos” y duraba unos minutos como para calentar motores, podría ser visto como parte de la relación en activo. Hay muchas cosas que se pueden hacer: besos prolongados, caricias en todo el cuerpo, frotamiento de las anatomías, sexo oral, masturbación compartida, uso de juguetes sexuales, bailes cachondos, masajes sensuales... todo, aplicado a ambos sexos, aunque este periodo es ideal para que las parejas lleguen al orgasmo sin problema.



La penetración no tiene por qué comenzar en el minuto uno y terminar en el minuto nueve, por poner un ejemplo; las pausas son maravillosas para poder prolongar el placer masculino. Si se hace una tras algunos minutos de intensidad, el orgasmo no aparecerá y se prolongará el gozo.



No hay que preocuparse si la erección baja tras retirar el pene antes de la eyaculación; si se sigue con los arrumacos, las risas y otras actividades lúbricas será posible que muy pronto la recupere. La jornada puede seguir así durante bastante tiempo.



Otro truco tiene que ver con la respiración. Cuando sientan que está cerca la muerte chiquita, respiren profundamente y exhalen hasta el último aliento tres veces consecutivas. Eso les bajará un poco la excitación pero volverá en breve. Si ellos o ellas aprietan la base del pene cuando sientan que se acerca el orgasmo, probablemente lograran evitar la emisión.



No olviden que lo importante es divertirse, sentirse bien y prolongar el placer.



***



El problema de las mujeres: libro vital

¿Pueden las mujeres ser genios? ¿O sus cabezas son demasiado pequeñas? ¿Por qué en la escuela solo nos enseñan cosas sobre unas cuantas mujeres? ¿Qué hicieron a lo largo de la historia? ¿Nada de nada

Para responder estas preguntas, la dibujante, escritora y feminista Jacky Fleming publicó El problema de las mujeres (Anagrama, 2018), un libro en donde —a través de ilustraciones que recuerdan las de principios del siglo XX pero renovadas— nos habla del poder de las integrantes del sexo femenino en diversas etapas de la historia de la humanidad.

De manera simpática, realista y combativa, va explicando cómo es que ellas se tuvieron que quedar a la sombra frente a los hombres, los únicos considerados hasta hace poco como generadores de genialidad. Sin embargo, ha habido numerosas féminas que supieron explorar y explotar sus capacidades en las ciencias, las artes, la escritura, los deportes y hasta el tiro al blanco, aunque la sociedad quería encerrarlas en sus casas para que hicieran la limpieza, cuidaran a los maridos, bordaran y criaran chamacos, acciones todas que no están peleadas con el talento pero no era, ni es, justo que se les quiera limitar a ellas.

Dice en su contraportada un típico macho de ficción llamado Sir Quentin Marpleton Thurrock, que “he aquí una emocionalmente incontinente ‘colcha hecha de retazos’ de información poco fiable, que solo las mentes más débiles y crédulas pueden tomar por hechos históricos. No queremos decir que sea porque es una chica, pero lo es”. Como diríamos en los viejos tiempos, “ya quisiera” tener el talento de las mujeres nombradas en el libro de Fleming.

Se trata de una lectura recomendable para todas las niñas, adolescentes, adultas, viejitas y, mejor aún, hombres de todas las edades. Se recomienda la charla bonita en familia para revalorar el papel femenino en la cultura.

El problema de las mujeres es uno de los títulos de #13LibrosParaEllas, los cuales buscan reivindicar lo que escriben y much@s pensamos. ¡Aplausos para la editorial Anagrama!