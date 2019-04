Usaba Twitter para divertirme. Para informarme. Para bromear. Hoy Twitter es un espacio que me hace fruncir el ceño.

Soy curioso por naturaleza, y me gusta ver la acción en vivo. Por eso una red social como las pajarito azul me servía mucho. Su agilidad y la diversidad que mantiene son un escaparate ante el cual podía pasar horas viendo lo que ocurría.

Pero en meses recientes, o tal vez en el último par de años, Twitter se ha convertido en un circo romano donde atacar y destrozar al otro parecer ser lo único que cuenta. Ataques, insultos, descalificaciones, bajezas y demás son ahora el pan de cada día en mi línea de tiempo. Tal vez lograron lo que buscaban muchos: mataron lo divertido que era ver pasar los comentarios.

Y no lo digo por un tema en particular, aunque en lo personal me afectó mucho el suicidio de Armando Vega Gil.

Lo mío es queja sin destinatario. Habrá muchos que me dirán que si no me gusta, que cierre mi cuenta y me vaya. Y debo decir que lo he pensado. Lo amargo de la vida es ahora la constante en la red social que enganchó.

Tal vez es tiempo de tomarme unas vacaciones de Twitter. De buscar otras formas de estar en contacto. De leer blogs, de escribir correos electrónicos a los amigos y conocidos. O simplemente dejar de usar mi cuenta por una o dos semanas. Hay quienes lo han hecho y parece que con buenos resultados. ¿Será tan difícil como romper un mal hábito alimenticio? ¿Hay vida en otras redes sociales?

Les dejo mi correo: manuel.baeza@milenio.com

Frontera

La amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera con México ha desatado muchas preocupaciones de ambos lados de la línea. En medios estadunidenses señalan que cerrar los puntos de paso fronterizo al menos una hora por día, generaría un caos en los cruces de personas y productos. Cerrar por largos periodos de tiempo podría colapsar la economía de ambos lados. ¿Se atreverá Trump a tomar una decisión así? No lo creo. Sería un golpe a millones de sus votantes. Pero no se quedará de brazos cruzados. Algo debemos de esperar.

twitter: @baezamanuel