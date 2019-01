Los mensajes de la reunión de Consejo Directivo de CONCAMIN

Estimados lectores, quiero compartirles algunas ideas, que me entusiasma comunicar y difundir, resultado de las reuniones, de las opiniones de amigos empresarios, y del trabajo de colaboradores de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), que se han generado a lo largo de una ardua agenda de trabajo en este enero de 2019.



Como ya lo he señalado en anteriores entregas, la CICEG forma parte, junto con los principales sectores industriales del país, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN). He comentado en numerosas ocasiones la percepción que hoy se tiene de la industria del calzado, como un sector propositivo, entusiasta, generador de propuestas y soluciones. Esta apreciación, por parte de los líderes de otros organismos empresariales, me llena de orgullo, porque pertenezco y he formado parte de esta industria que nos da una identidad a los guanajuatenses.



Pues fue precisamente aquí, en León, Guanajuato, el lugar donde se celebró el pasado jueves 24 de enero, la Reunión Ordinaria de Consejo Directivo 2019 CONCAMIN; el cual es presidido por mi amigo, el Lic. Francisco Cervantes Díaz. Quiero externar también un sincero reconocimiento al esfuerzo del Secretario Nacional de CONCAMIN, José Antonio Abugaber Andonie, ex presidente de CICEG y zapatero; de igual manera, mi respeto y agradecimiento al Coordinador Regional de CONCAMIN Bajío, el Sr. Ricardo Alaniz Posada, ex alcalde de León y empresario de la industria proveedora del calzado.



En esta reunión despedimos del cargo, con mucha satisfacción por parte de la comunidad empresarial ante una importante gestión de liderazgo, a Don Ricardo Alaniz, quien cerró un ciclo en CONCAMIN Bajío y hace el cambio de estafeta. Hoy, es Ismael Plasencia Núñez, el elegido para ser el nuevo Coordinador Regional de CONCAMIN Bajío, por decisión unánime de la comunidad empresarial. Y ahora refrendamos el gran compromiso por mantener las acciones que fortalezcan el desarrollo industrial del Bajío y en lo particular, con CICEG nos enfocaremos, trabajando con unidad, para fortalecer la posición del sector cuero-calzado-marroquinería, en el cabildeo y la agenda de este organismo empresarial, con el Gobierno de México.



Esta Reunión de Consejo Directivo de CONCAMIN Nacional nos ayudó a alinear la agenda política de los sectores productivos y los niveles de gobierno que participan en ella. Tuvimos la presencia del Gobernador del Estado de Guanajuato, el Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y de nuestro Presidente Municipal, el Lic. Héctor López Santillana, además de legisladores, líderes de organismos empresariales y servidores públicos. Algo que hay que destacar, además de alinearnos como industria y gobierno, es el firme compromiso del Gobierno del Estado por darle continuidad a las políticas públicas, relacionadas a fomentar el estado de derecho y la atracción de inversiones.



La visión de que las empresas son un generador de riqueza y bienestar, es plenamente compartida en la comunidad empresarial y por el Gobierno del Estado. Es por ello que el gobernador hizo un llamado enérgico y respetuoso al Gobierno de México, encabezado por el Lic. Andres Manuel López Obrador, para resolver definitivamente la situación de desabasto de combustible. Sabemos que este problema ha dañado de manera importante la economía de Guanajuato y ahora la situación se ha complicado con el nuevo problema generado por el bloqueo de las vías férreas en Michoacán, que están deteniendo el abasto de insumos para la operación de diversos sectores productivos.



Algo que reconocemos todos los líderes empresariales, es la actitud de Gobierno del Estado, el defender los intereses de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones. Diego Sinhue comentó ““Exigimos al Gobierno Federal una solución al problema de desabasto, pedimos trato igualitario como se le da a la Ciudad de México para abastecerse de combustible; pero también somos proactivos, no nos quejamos y aquí en Guanajuato, la Federación tiene un aliado para combatir el robo de combustible”, a lo que también se sumaron todas las nuestras voces en esta Reunión de CONCAMIN.



Con este tema del desabasto y ahora del bloqueo de las vías férreas, se están trastocando aspectos de logística indispensables para la actividad económica. Debemos entender que todo es causa-efecto y en la medida de que no resolvamos la situación, trabajando integradamente con la federación, las perdidas reportadas por los diferentes sectores productivos (hasta ahora de 7 mil 500 millones de pesos solo en Guanajuato), serán pocas en comparación a lo que a nivel nacional se puede ocasionar al tener los dos principales puertos con salida al Océano Pacífico bloqueados.



Coincido con Francisco Cervantes, con el gobernador Diego Rodríguez, y con muchos líderes empresariales: este es el momento para trabajar juntos en la planeación regional, tanto autoridades como empresarios y Gobierno Federal; coincido en que es momento de concretar la iniciativa que han impulsado los líderes de los estados Centro-Occidente: Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Aguascalientes, representado con el pacto de San Miguel y soportado por un plan estratégico de desarrollo regional.



Estoy convencido de que el camino que tenemos que atender debe ser el de la colaboración, la alineación de objetivos y el diseño de una estrategia nacional, donde todos estemos involucrados. Esta ha sido la postura de este sector cuero-calzado, hemos sido precursores de colaboración, como lo hacemos hoy con el Clúster de la Moda, conformado por el sector calzado – textil – vestido, o con la generación de estrategias de vinculación, como lo estamos creando con la UNAM y el IPN; es decir, enfoques distintos, conocimiento y experiencias diferentes, pero con una visión-misión compartida.



Estoy seguro de que no encontraremos soluciones perfectas, cometeremos errores, pero es un hecho que el camino, no es construir soluciones con una visión individualista, tenemos que provocar la colaboración, la comunidad. Una cualidad que muchas veces se nos olvida, colaboración sin colores, sin partidos, pero con la misma visión: transformar a México trabajando juntos en una misma dirección.