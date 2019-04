AMLO dice: “la Mafia en el Poder es la élite económica qué aliada con la élite política, sangró de manera voraz al país desde 1982; y excluyó a las grandes mayorías de un desarrollo integral; digno y justo”.

Entre los integrantes de esa “Mafia” se encuentran Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres, Eduardo Tricio y Alejandro Ramírez, quienes entran vestidos como capos del Padrino con música de Ennio Morricone de fondo.

¿Qué tienen en común estos 5 personajes? No tragan a Andrés Manuel. Antes de su llegada a la presidencia, hicieron todo para evitarlo. 4 de ellos hablaron con EPN para solicitarle que PpMid declinara a favor de Anaya.

Promovieron también, una campaña con sus trabajadores y sus proveedores para coaccionar el voto en contra de AMLO. Y además, impulsaron a en distintos foros, su reciclada cantaleta: “AMLO es un peligro para México”.

No es por intrigar, pero Slim perdió con la cancelación del NAIM, casi mil 600 millones de dólares por ser el propietario mayoritario de la Fibra E.

No es por intrigar, pero viene una Reforma Minera que “impactaría a los 3 consorcios que concentran la mayoría de permisos y concesiones de minería en la República”.

Y cuyos dueños son: “Germán Larrea, del Grupo México, el consorcio más grande del país; Alberto Bailleres, del Grupo Bal y Peñoles; y Carlos Slim, con su minera Frisco y filiales”.

No es por intrigar, pero Tricio sudó frío y hasta se le cayó su habano Montecristo, cuando AMLO declaró: “vamos a impulsar una cuenca lechera en Tabasco, por que ya no se puede seguir produciendo la leche en las zonas desérticas, donde no hay agua” (y la que hay está contaminada con arsénico).

No es por intrigar, pero el único faltante de la lista, es Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis. El cual, distintas voces afirman, anda disfrazado de “cinepolito” y cambia su ubicación de un cine a otro para no ser detectado.

No es por intrigar, pero AMLO trae “en jabón” a esos cinco figurones de la “Mafia en el Poder”; y no es chiquito, el jabón, sino el pleito que se le viene encima.