Todos los días encontramos nuevas aplicaciones y descubrimeintos tecnológicos en todas las áreas; nuestra busqueda semanal nos llevó a un artículo en Singularity Hub publicado en Gizmodo por George Dvorsky, que nos platica de algo muy conocido en México, (particularmente en la CdMx) los ajolotes. Es una criatura parecida a una salamandra y tiene extraordinarias habilidades regenerativas; esta especie paulatinamente ha estado desapareciendo de su único hábitat natural conocido en los pocos lagos que quedan en México. También son únicos porque pueden regenerar sus extremidades, órganos y las partes menos vitales de sus cerebros. Por esta razón son estudiados extensamente por científicos, y por eso muchos de ellos son criados y viven en laboratorios en todo el mundo. Los científicos esperan que una comprensión más profunda de estas extraordinarias habilidades pueda ayudar a hacer posible este tipo de regeneración de tejidos para los humanos. Hoy se dio a conocer que se logró descifrar el primer genoma completo del ajolote, y con ello, los investigadores pueden finalmente dedicarse al negocio de desentrañar estos misterios. En una indagación científica, los investigadores de la Universidad de Kentucky reunieron el genoma del ajolote, cuyos detalles se publicaron en Genome Research. Por sí solo puede que no suene tan impresionante, ya que muchos animales han secuenciado sus genomas en los últimos años. Pero considere el tamaño y la complejidad del genoma del ajolote, que consta de 32 gigabases o 32 mil millones de pares de bases. “El genoma del ajolote es 10 veces más grande que el genoma humano y se divide en 14 cromosomas. Piense en ello como un gran tablero de rompecabezas de imágenes, donde el objetivo final es crear 14 imágenes grandes a partir de las piezas individuales del rompecabezas ”. Prayag Murawala, genetista del Instituto de Investigación de Patología Molecular de Viena que no participó en el nuevo estudio, le dijo a Gizmodo: “Los bloques de construcción de estos 14 rompecabezas se pueden obtener mediante varias tecnologías de secuenciación. Sin embargo, los resultados de la secuencia no le dicen a dónde pertenece cada bloque de construcción”.

De hecho, el trabajo previo en el genoma de ajolote ha producido una cantidad tremenda de datos genéticos. _