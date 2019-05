La realidad, el leve alivio de la breve distancia

Tenemos que bailar seriamente.

Siempre he escuchado que las cosas de lejos se ven mejor, a lo que también siempre he respondido que no, que solo se ven más lejos.

Con el tiempo he aprendido que de lejos, como me repiten, las cosas se ven a distancia y la distancia se convierte en sinónimo de indiferencia.

Por asuntos entre personales y de trabajo, como siempre, estuve fuera de México domingo y lunes, pero, por esas desviaciones del oficio, no pude estar fuera de la información y la cosas se ven lejanas, a veces como ajenas, en su dimensión real.

Y les doy un ejemplo: el debate de candidatos al gobierno de Puebla que ni a los poblanos les interesó y donde no encontré la noticia, sino hasta que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, reclamó a las televisoras su indiferencia, y anoto: si a los poblanos les valió madre el debate, ¿por qué al resto de los mexicanos les iba a importar?

Lo transmitió la nueva versión del nuevo 11 de Sabina&John, ¿o es al revés, primero él, Johnny y luego ella? ¿O al 22 que anda produciendo una serie original e independiente que lleva por título original Me canso ganso, en alusión al ganso mayor, remate que equivale al porque yo lo digo, sinónimo de porque se me hinchan y evita la hueva del argumento.

También, a la distancia se ven menores las dudas sobre las medidas extraordinarias contra la contaminación fuera de control y la misma polución que agarró al gobierno fuera de base, lo que también se achica desde esa perspectiva.

Y como estos problemas que allí nos agobian, los demás empequeñecen a la distancia, aunque al regreso uno enfrente su verdadera dimensión en el México real.

Ya no sé si lo mejor es salir, para tomar distancia o quedarse para hundirse en el agobio de lo mismo.

Pero de lo que no tengo duda es que siempre es mejor volver, regresar, calibrar la realidad y vivir con ella porque, por ahora, no hay de otra.

Y eso es lo que me gusta, aunque a veces no todo y del todo.

1. ADELANTO. No sé por qué los panistas se empeñan en enviar encuestas donde sus candidatos a los gobiernos de Puebla y Baja California van en segundo lugar y repiten aquel principio no comprobado en política de que caballo que alcanza gana, como sostenía en la presidencial del 18 al igual que el PRI;

2. GUARDIA. Esta puede ser una semana definitiva para sacar las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. De todos modos, el Ejército, con brazaletes de la GN, ya está en las zonas de riesgo, aunque la Constitución ya les permite hacer tareas de seguridad sin la cobertura de dicha Guardia; y

3. SUAVEMENTE. La Coordinadora ya le bajó el tono a sus movilizaciones porque sabe que ya ganó con esta reforma lo que perdió en la de Peña Nieto: plazas, recursos y control de los maestros, que es lo que querían.





