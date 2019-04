Entre López Obrador y la coordinadora

Descubren que cada edad nos llega en etapas diferentes.

Florestán

Uno de los más reiterados compromisos de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue acabar con la mal llamada reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto.

Al ganar las elecciones del 1 de julio lo ratificó, pero ya con 30 millones de votos, 53 por ciento del total, y dio la tarea a Esteban Moctezuma, titular de la SEP, como operador.

Y se hizo el proyecto de reforma que envió a la Cámara de Diputados donde encalló por la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que operó como lo ha hecho desde su fundación en Chiapas, en 1979: con movilizaciones y plantones que los llevó a bloquear San Lázaro e impedir cuatro sesiones del pleno y paralizar dos semanas la agenda legislativa.

Por eso se habló de designar un recinto alterno y el Presidente les mandó la señal de que nada de andar buscando donde sesionar; que si tenían que esperar un mes, que esperaran y que a la CNTE no la iba a reprimir.

No obstante el sitio, el pasado miércoles 20, por 48 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, se aprobó el dictamen en comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales y se preparaban para subirla al pleno cuando un segundo bloqueo lo impidió.

Al día siguiente, jueves, López Obrador dijo que daría instrucciones a Moctezuma para que se quite todo lo que se pueda usar como pretexto por los conservadores para que puedan vociferar que somos iguales. Y por eso, el dictamen aprobado pasó a la congeladora mientras Mario Delgado trata de conseguir los votos de la mayoría calificada, que no tiene y enfrenta un dilema: quedar bien con la CNTE, que es imposible, o conseguir los votos de la oposición, pero no puede sumar a los dos, y quedan tres semanas de sesiones, mientras, rige la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, como lo reconocieron el mismo Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.

Y por lo visto va para largo.

RETALES

1. PEOR. Los coordinadores parlamentarios, en Junta de Coordinación Política de la Cámara, que preside Mario Delgado, bajaron de la orden del día la remoción de Porfirio Muñoz Ledo de la presidencia de la Mesa Directiva. Los convenció el relevo: Dolores Padierna;

2. HOLGANZA. Senadores y diputados se tomarán 11 días de puente santo, del 12 al 22. Pero dicen que van a reponer todo. En el Senado, Martí Batres me dijo que sesionarán tres veces a la semana, y en San Lázaro hasta cuatro al final; y

3. OTRA. Tienen 12 sesiones para aprobar, además de la reforma educativa, la laboral. Ayer la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelossi, advirtió que si no se sacan esa reforma con los temas laborales pendientes en el TMEC, no lo aprobarán, con el riesgo que de Donald Trump lo retire para no sufrir una derrota legislativa y en plena precampaña electoral.

