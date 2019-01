Las mujeres somos todos 2

Insisto en la importancia de medir y contar con un diagnóstico preciso sobre la situación de las mujeres en México.



Siga usted la huella de los datos; si cerramos los oídos al ruido mediático, veremos que les hemos prestado oídos sordos. Los datos indican que las mujeres constituye el grupo social más vulnerable. Si a números nos vamos, la cantidad –en este caso– cuenta. Lo que me parece surrealista es que aunque los datos gritan, no se hacen olas.



He tratado de concentrar los números alrededor de dos núcleos fraternos: el cuidado y la violencia.



Sospecho que algo se esconde detrás del tema del cuidado que empaña nuestra visión. Algo se ha normalizado en la violencia que genera el cuidado. ¿Podemos decir que cuidar es un factor de riesgo para las mujeres?



El 4 de octubre de 2017 –quince días después del sismo que sacudió a la Ciudad de México– se rescató de los edificios colapsados de la capital a 228 personas fallecidas. Del total, 138 eran mujeres. Es decir, el 60.5%. Tras revisar y descartar varias hipótesis, los investigadores Patricio Solís y Alejandra Núñez concluyeron que en la población hay una distribución desigual de riesgos. En este caso, grupos sociales específicos, como las mujeres, son más vulnerables ante los desastres (lea ¿Por qué murieron más mujeres en el 19S?, Nexos, 5 de octubre de 2017).



Una razón por la que hubo un porcentaje más alto de fallecidas se debe a que en nuestro país hay una marcada división de roles por género en cuanto al trabajo se refiere. ONU Mujeres indica que México se distingue por tener una tasa de participación económica femenina muy baja. También lo ha señalado la OCDE. Las mujeres mexicanas dedican 3 veces más tiempo que los hombres a realizar trabajo doméstico y de cuidados que no está remunerado. La mayor parte de los edificios colapsados en la CDMX eran viviendas, donde habría muchas mujeres al cuidado del hogar, o de otros. Habrá que diseñar políticas de protección o prevención que reduzcan riesgos a sectores sociales vulnerables.



Las desoladoras garras de la carencia abrazan a muchos mexicanos. De cien varones que viven en extrema pobreza, hay 107 mujeres que la padecen. ¿Por qué las mujeres son las pobres de los pobres? Los hogares con jefatura femenina son los que presentan una mayor proporción de inseguridad alimentaria. Son ellas quienes cuidan a la población más vulnerable, ya sea niños o adultos mayores. Recordemos que son ellas quienes –en porcentaje– tienen mayores empleos sin contrato, y con un menor sueldo que los varones. En resumen: cuidar trae como consecuencia empleos precarios, menos remunerados, hogares ampliados y de mayor tamaño, y con razones de dependencia demográfica mayores.



Pasemos al lado más oscuro: el de la violencia. Empecemos por el embarazo adolescente. De acuerdo a la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en embarazo adolescente. Las cifras marean: 16 millones de mujeres entre los 15 y 19 años, y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país, en los últimos 15 años, la fecundidad y la proporción de nacimientos entre adolescentes se han mantenido en niveles altos y prácticamente sin cambios.Muchas de estas jóvenes seguramente vivirán en casa de la madre, o de la abuela, o de la tía, fortaleciendo el círculo de la precariedad. Si México cuenta con una alta proporción de mujeres que vive por debajo del 50% de la media salarial, imagínese qué le espera a una adolescente que es madre soltera y necesita del trabajo para sobrevivir.



No puedo dejar fuera el tema de la violencia sexual. En México, el 66% de las mujeres de quince años o más ha enfrentado al menos un incidente de violencia de este tipo alguna vez en su vida. En 2017, se cometió un promedio de 9.1 asesinatos de mexicanas al día.



Después de leer esto, descubro que el cuidado es la mercadotecnia de la violencia. Amar adquiere un gusto a muerte.