El camino está a la izquierda

La reciente renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social es resultado de la tensión que existe dentro de la coalición lopezobradorista entre fuerzas progresivas y regresivas. Las primeras quieren que el Estado participe en la solución de los problemas comunes (salud, seguridad social, pensiones y vivienda); y las segundas buscan mantener al neoliberalismo so pretexto de la lucha anticorrupción.

Todos los cambios de régimen producto de grandes coaliciones son así de complicados. Llenos de jaloneos y disputas internas para ver quién puede influir más en el programa y hacerse de espacios estratégicos de decisión. El problema aquí es que son las fuerzas regresivas las que van ganando la batalla, al grado de que amenazan con que la transformación sea de un corte distinto al que se prometió no solo en campaña sino por muchos años.

La carta del ahora ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social es un fuerte llamado de atención para que al interior del lopezobradorismo se reflexione sobre cuál es el rumbo de la Cuarta Transformación. ¿No era acaso un proyecto antineoliberal que tenía como prioridad a los pobres? ¿Cómo se puede entender que los ideales de austeridad y lucha contra la corrupción ahora se estén traduciendo en el debilitamiento de las instituciones estatales? Si no es el Estado, ¿entonces quién se va a encarga de generar bienestar para la gente? ¿El mercado? ¿Cómo se va a lograr un servicio médico de primer mundo, como el de Canadá y el de los países nórdicos, si no se fortalece a instituciones como el IMSS?

Independientemente de que se haya construido una coalición amplia para alcanzar el gobierno, es necesario recordar que el origen del lopezobradorismo está en la izquierda. En el deseo de justicia social, en la lucha antineoliberal, en el fortalecimiento del Estado y en la firme convicción de acabar con la corrupción para que la gente pueda tener un nivel de vida digno.

Esto no se va a lograr con ideas regresivas que impiden que se avance en el sentido original del proyecto y que siguen convencidas de que el neoliberalismo debe perdurar, solo que con menos corrupción. Si de recortar se trata, parafraseando a un intelectual del siglo pasado en sus tiempos mozos, es preferible, y estamos a tiempo, que se recorte a la derecha, para así evitar este tipo de situaciones y quedar mancos de izquierda.

Afuera del lopezobradorismo muchos van a querer ver esto como división, como un “se los dije”, y otras tantas incoherencias propias de la reacción. Otros, al interior, querrán verlo como traición. Pero en realidad debe verse como un momento clave para reorientar el rumbo y recuperar los principios que en algunas posiciones se han perdido. Para lograr la Cuarta Transformación solo hay un camino y está a la izquierda.

*Politólogo y profesor de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales