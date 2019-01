La duda taladraba el alma solitaria de Gamés: ir o no ir a la Feria del Tamal. El Museo de Culturas Populares realiza un encuentro culinario de gran envergadura basado en ese ancestral alimento preparado con una base definitiva de maíz.



¿Comer tamal o no comer tamal? ¿Entregarse a una orgía de calorías, 500 por pieza, o alejarse de la masa en ambos sentidos de la palabra masa? Mientras hesitaba, Gilga recordó su odio por ese negocio urbano cuya voz repite por toda la ciudad que hay tamales calientitos, tamales oaxaqueños. Sin duda, esa voz será la marca de agua de estos años, los tamales oaxaqueños. No recordaremos la exposición de Kandinsky, no recordaremos la película Roma, nuestra memoria construirá un paradero en un rincón de nuestros cerebros: hay tamales calientitos, tamales oaxaqueños. No somos nada.



En esa feria también se ofrecerán espesos atoles y champurrados. Las aguas frescas acompañarán al tamal. Gil sublevó sus principios: abrió una botella de champaña, sí, Louis Roederer, abrió una breve lata de foie gras y untó en una laminilla de centeno un toque de sabor. Fuera máscaras: a Gil no le gusta el tamal, ni el atole, ni el champurrado. Así las cosas, no asistirá a la mentada feria. Gil quisiera un vendedor que pregonara así: hay champaña bien helada, con foie gras y su centeno. En fon y en fan.



Cuarenta diputados



El bloqueo de las vía férreas de Michoacán que ocasiona innumerables quebrantos al mercado mexicano sigue más fuerte que nunca. Resulta que los 5 mil millones que reclamaban los dirigentes ahora se han convertido en 7 mil. O nos pagan o nos quedamos aquí hasta el fin de los tiempos. Como lo oyen.



El presidente Liópez Obrador cambió en unas cuantas horas su discurso: de “no reprimiré al pueblo” pasó a esto: “es una provocación de conservadores”, refiriéndose a los maestros, es un decir, del CNTE. Gilga se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y caviló: Morena tiene 40 diputados de la CNTE. Muy fácil, hagan una operación política y persuadan a sus compañeros de retirarse de las vías. Gamés considera un atentado criminal ese bloqueo, oh, sí.



Ahora mal sin bien, el Presidente le ha arrimado al gobernador unos golpazos de padre y señor nuestro: “el gobernador se va a una gira a Europa, no se atiende el problema”. El Presidente sostiene que el origen del conflicto se debe al incumplimiento en el pago a los maestros, razón por la cual el conflicto compete al gobierno estatal. Por cierto: ¿y sí se va a ir el gobernador a Europa?



Enrique Enríquez Ibarra, secretario de la Sección 9, afirmó que “en cuanto se liberen los pagos se irá resolviendo parte de este conflicto”. Gilga piensa (ya empezaron las jactancias) que los dirigentes de la CNTE son una partida de cuatreros y que deberían ser investigados. Sí, ya sabe Gil, son intocables. Cuando no quede coma sobre coma de la reforma educativa, estos maestros serán más poderosos y pedirán 8, 9 mil millones a cambio de liberar vías férreas, calles, aeropuertos.



La maestra



Gil lo leyó en su periódico El Universal en una entrevista de Teresa Moreno con Fernando González Sánchez, ex subsecretario de Educación Básica y yerno de la maestra milagrosa. “La maestra Elba Esther Gordillo fue exonerada, pero socialmente se le asocia con la imagen de la corrupción”, comenta Moreno. Fernando González Sánchez contesta como el rayo y la centella: “Me parece imaginario. Puede ser que ella perteneció a una clase política que veía en los excesos y en los privilegios una forma cotidiana, pero como ella, nadie ha pagado en carne propia esos excesos. Jamás ha cometido un delito, es incapaz, jamás ha tomado algo que no le pertenezca”. Oh, no; oh, sí.



Así las casas (muletilla patrocinada por el inolvidable Grupo Higa), la maestra Gordillo consideró que el SNTE le pertenecía, por eso lo tomó completo, con sus personas, sus propiedades, sus dineros. Ahora mal sin bien: eso de los excesos y los privilegios cotidianos, ¿no tienen que ver con ciertas formas de la corrupción, cierto? Gilga apuntó en un cuaderno: no olvidar que Fox y Calderón le regalaron la SEP a la maestra Gordillo, entonces enemiga mortal de Liópez. Una vez que destruyan la reforma educativa, todo volverá a su lugar, un lugar vergonzoso.



Todo es muy raro, caracho, como diría Ramón Gómez de la Serna: Tenía tan mala memoria que se olvidó de que tenía mala memoria y se acordó de todo.

Gil s’en va

gil.games@milenio.com