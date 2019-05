Que “Israel” Hernández Deras, así lo rebautizaron en Coahuila, en realidad se llama Ismael, tomó el micrófono y las grabadoras por asalto, para denunciar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y acusarlo entre otras lindezas de que traicionó a los campesinos porque las promesas de campaña quedaron solo en buenas intenciones. Lo dijo en la toma de protesta del nuevo líder cenecista Natividad Navarro. Hay que recordar que Hernández Deras fue gobernador de Durango y en la actualidad dirige a la CNC. Y desde esas dos posiciones los campesinos no han recibido mucha ayuda que digamos.





Que los campesinos laguneros siguen enfrentando problemas ancestrales: los productores de algodón, de melón, de sandía y de forrajes están en veremos por la falta de mecanismos de comercialización de sus producciones. Ni hablar de que puedan insertarse en la economía global con esquemas que generen valor agregado a sus cosechas. Ni hablar de industrializar, porque aún están batallando para salir de lo básico.

Fuera de los reflectores de las tomas de protesta y de las declaraciones “fuertes” contra AMLO, la CNC no ha mostrado músculo para negociar que las cosechas salgan de su lugar de origen con precios competitivos. Así que Hernández Deras se muerde la lengua cuando critica a AMLO. ¿Y la CNC apá?





Que para muchos resulta incomprensible que Morena impugnara a sus candidatos a las alcaldías en Durango. Si no vives en la entidad, la confusión deriva de que “perro no come carne de perro”, pero en este caso sí, cuando el perro es de otra camada. Vamos ni parientes son los impugnadores de los impugnados, porque los candidatos, la mayoría, vienen de lo que detestan y denostan, del PRI. Morena tiene su estructura política, pequeña si se quiere, y en Durango más, porque toda la fiebre morenista parte de un solo personaje Andrés Manuel López Obrador.

Los miles de votos que obtuvo en la entidad son de gente de todas las filias políticas con un común denominador: la furia y odio hacia el PRI. Al margen del amor a AMLO. Así que sí, resulta comprensible para la gente de Durango que Morena haya impugnado a sus propios candidatos. Es Morena, la auténtica, no la “similar”.









templete@milenio.com