se dice en la grilla

Que tras salir la convocatoria para los aspirantes del PAN a las diputaciones locales en Tamaulipas, se confirmó en una lista quiénes participarán. Dos van por la reelección: Nohemí Estrella (13) y Joaquín Hernández Correa (20), entrando también funcionarios estatales como Héctor Escobar (10), Arturo Soto (15) y Miguel Gómez Orta (18). De nuevo va Verónica Salazar (11).











Que por el sur también se incluyeron a Elizabeth Humphrey (19), Mon Marón (21) y Rosa González (22), siendo Reynosa, que abarcar los distritos 5, 6 y 7, donde los aspirantes no han quedado definidos. Aunque tienen hasta el 24 de febrero para inscribirse, en estos días vendrá el desfile, faltando que les designen sus suplentes.











Que funcionarios estatales como María Elena Figueroa del Instituto de la Mujer, el jefe de la Oficina Fiscal Luis Alonso Mejía, el coordinador de Bienestar Social Ari Amor, así como Rosario González de Expo Tampico y Uriel Chávez del Itavu, aparecieron en el recorrido que el alcalde Jesús Nader Nasrallah realizó ayer dentro de su programa “Diciendo y Haciendo” en la colonia Vergel. Estarán fijamente participando.











Que se creó el grupo político independiente, “Movimiento Activismo Social“, que reúne a 300 líderes de colonias de Tampico, organizado por personajes como Sergio Villarreal, Gina Barrios, Roberto Brondo y Ricardo Mora. En su primer reunión acordaron trabajar unidos, sin una inclinación partidista y colaborar en lo que la ciudad necesite, sin cerrar puertas a más personas que se quieran sumarse.











Que la alianza Morena-PT se cayó, pues desde la Ciudad de México no hubo acuerdos y van separados, aunque para el partido en el poder federal esto no les implica problemas. En Tampico ya enviaron a las colonias a Sergio Solbes, Carlos Pérez, Ileana Moses, Mónica Romero y José Luis Ornelas Aguilar, mientras que en Ciudad Madero ya se acercó Elizabeth Cruz, subdelegada federal en la zona sur, para apoyar a Marco Cortés.











Que en Ciudad Madero hay una nueva coordinadora de Bienestar Social, Angélica de la Garza, expresidenta del Sistema DIF. El nombramiento se lo entregó el secretario Gerardo Peña Flores durante la tarde noche del viernes, noticia que terminó sorprendiendo a muchos.