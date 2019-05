Se dice en la grilla

Que vienen los Ángeles Azules; pero no los que auxilian en carretera a los vacacionistas, sino el famoso grupo musical que poner a bailar a las masas. En la recta final de las campañas se creía que los traían los panistas a cerrar las mismas. Pero no, vienen por SuenaTam a dar un concierto gratis para consentir a la gente de Tampico, lo que seguramente no le va a caer en gracia a los adversarios de Acción Nacional y se irán a quejar con el árbitro electoral.

Que una exregidora panista de Ciudad Victoria, de nombre Helga Ruth Vázquez, está convertida en un verdadero dolor de muelas para el candidato albiazul a la diputación local por Victoria, Arturo Soto, pues ella argumenta estar sufriendo presuntas agresiones físicas y verbales de parte del abanderado del Partido Acción Nacional, y mientras se aclara el caso le viene haciendo bastante ruido en las redes sociales.

Que con datos que se llevó de Tamaulipas, trascendió en el búnker de Morena en la CdMx la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky ve que la elección del 2 de junio está perdida, descartando un triunfo en 16 de los 22 distritos, aunque ella y (según muchos militantes) Américo Villarreal y Héctor Garza decidieron los perfiles, no saldrán a reconocer su equivocación.

Que vaya contrastes para varios partidos los que se dieron durante este lunes. Por un lado, la salida del Partido Verde de Norberto Morales Álvarez, quien dicen siempre fue uno de los leales a Jesús González Macías, pero ahora decidió pasarse a Movimiento Ciudadano, convencido por Manny Segura para darle el apoyo a la candidata en el distrito 21 Brenda Vargas.

Que no todo es alegría entre los naranjas pues en Ciudad Madero, además de que la candidatura en el Distrito 19 no avanza, los problemas personales (que incluyen demandas) le están brotando a Aidé Contreras, que por ahora tendrá que distraerse de sus actividades para arreglarlas. Recordemos que fue propuesta de Carlos Guerra, como también Roberto Ávalos en el 20, pero ambos resultaron ser un perjuicio. _