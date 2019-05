Pájaro Carpintero

Que ayer los representantes de los partidos políticos reventaron la reunión de trabajo en el Congreso local que estaba programada para tratar temas pendientes de la Reforma Electoral y se retiraron, esto luego de que acusaron la falta de seriedad por la inasistencia de las autoridades electorales, diputados y en especial del Presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, quien desde su llegada al Legislativo ha sido señalado en repetidas ocasiones por contratar asesores con un pasado negro. La última fue Jerónimo Castillo Rodríguez, ex Secretario Ejecutivo del IEEH quien fue señalado por ineptitud y acoso sexual.

Que la Delegación de Programas para el Desarrollo en Hidalgo y su área de comunicación desconocían la sede del evento de su titular, Abraham Mendoza Zenteno, donde daría ayer el mediodía el banderazo al inicio del ciclo escolar de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en su plantel de Huasca de Ocampo. Este desconocimiento y confusión impidió a los estudiantes y sus familiares acudir a la ceremonia oficial, además de que no hubo medios como se había convocado, por lo que la falla no dejó nada contento al superdelegado federal en el estado.

QUE la Secretaría de Gobierno de Hidalgo propuso a las personas candidatas a ocupar la titularidad de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo en donde figuran Gerardo Romero García, ex candidato a ombudsman, Laura Pérez Orta, ex visitadora de Derechos Humanos, originaria del Estado de México, y Abel Rodrigo Llanos Vázquez, ex funcionario de la División Antisecuestros de la Procuraduría del estado. Ahora toca a los diputados locales realizar entrevistas y votar por uno de los perfiles propuestos por el gobierno.

Que siguen los problemas con la empresa Corredor Felipe Ángeles que opera el Tuzobús pues la Secretaría de Movilidad acusó que hay nulo apoyo en el proceso de entrega-recepción de la anterior Administración que cambió a finales de abril por irregularidades, lo que derivó ya en protesta de trabajadores el pasado sábado en el primer turno por no ver reflejado su pago en las tarjetas bancarias, la dependencia estatal señaló que no hay problemas de salarios, y que se solventarán los detalles una vez concluida una auditoría interna.