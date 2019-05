Institutos de salud gritan “¡auxilio!”

Los directores de los Institutos Nacionales de Salud han declarado emergencia. Ayer en la noche se reunieron y le entregaron a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, una larga carta donde le piden se rectifiquen los recortes presupuestales para los institutos; el más reciente, un “congelamiento” de 798 millones de pesos; así como la limitación de contratación de recursos humanos.

Cito de la carta: “Entendemos que estas medidas de austeridad tienen como objetivo legítimo el optimizar gastos y atacar la corrupción. Sin embargo, este recorte se añade a los $1,600 millones de reducción del presupuesto a los INSalud realizados a partir de enero del presente año. Estos ajustes presupuestales han afectado la razón de ser de los INSalud, quienes han sido piedra angular para la salud en México desde hace más de 70 años. Además, apoyamos como hospitales de referencia y contra-referencia a los seis Hospitales Federales y a los siete Hospitales Regionales de Alta Especialidad, quienes también han sido afectados gravemente por los recortes/congelamiento ya señalados”.

En la carta, le dan a conocer los “graves problemas de operación que hoy enfrentamos” y le dicen: “Nunca antes en nuestra historia nos habíamos visto en esta situación de tan graves reducciones presupuestales. Sin recursos no habrá́ salud, no habrá ahorros, no habrá investigación, desarrollo, ni buen futuro; tampoco se podrá combatir la pobreza. Lo que habrá, serán mayores gastos en la población más pobre de México, con incremento de su morbilidad y mortalidad. Sin recursos a los INSalud, se impide garantizar nuestra razón de ser que es proveer óptima calidad médica a los más desprotegidos. Para muchos, los INSalud son la y única última posibilidad de tratamiento.

“¿Por qué se nos castiga retirando recursos vitales para su buen quehacer y afectando a los más pobres y desprotegidos?”, preguntan.

Las reducciones, dicen. “Ponen en riesgo la salud de miles de mexicanos y la capacidad presente y futura de estos institutos”. Y, añaden, “Ponen en riesgo la salud y sobrevivencia de miles de mexicanos, particularmente a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad”.

No lo dice la prensa, por cierto, lo dicen los directores de nuestros más prestigiosos Institutos de Salud.

