La transmisión del último capítulo de Game Of Thrones es una noticia muy importante, porque representa el final de una era. Game Of Thrones es la última gran serie, de este tipo, que verán nuestros ojos. A lo mejor usted no se acuerda, pero esta producción nació en otro momento.

Nació cuando las audiencias miraban televisión al estilo tradicional, a un ritmo de un capítulo por semana. Game Of Thrones salió al mercado cuando el concepto premium significaba mucho. Cuando HBO era la marca más rica e innovadora de los cinco continentes, cuando sus directivos se podían arriesgar invirtiendo fortunas monumentales en una producción de fantasía tan sofisticada como ésta. Game Of Thrones no apareció por accidente, fue inventada para que una nueva generación se suscribiera a HBO, para que los hombres y mujeres que crecieron adorando sagas como la de Harry Potter, llevaran todo ese fanatismo a donde nunca había existido algo igual. ¡Y funcionó!

Hoy, el contexto es otro. Cada quien mira lo que quiere, como quiere y donde quiere. Nadie está dispuesto a esperar cuando hablamos de series y la palabra premium carece de todo significado.

HBO, de hecho, es una marca más del montón. Los cambios corporativos le han quitado todo el prestigio y ya nadie está dispuesto a invertir tanto en nada. ¡Para qué, si la oferta de contenidos se ha vuelto tan grande que la única manera de recuperar el dinero que se mete en esta clase de aportaciones es coproduciendo o limitando el número de capítulos!

¿Sí entiende lo que está pasando aquí? La verdadera noticia del desenlace de Game Of Thrones no es el final de Game Of Thrones es el final de una página de la historia de la tv, el final de HBO. ¿Por qué cree usted que estos señores van a poner hasta el próximo domingo su gran programa especial sobre esta serie? ¡Para que sus suscriptores no se vayan desde ahora!

La única razón por la que miles de personas tenían contratado este servicio era por Game Of Thrones. Se acabó la serie. Se acabó la suscripción. HBO va a tener que hacer milagros para conservar su posición en el mercado, porque, insisto, ya no estamos en los tiempos de The Sopranos.

Esta compañía ha sufrido tantos cambios en tan poco tiempo, como tantas casas productoras, que no ha habido manera que la gente que ha entrado y que ha salido entienda la realidad actual a un nivel tan grande como para hacer los mejores negocios. Por si esto no fuera lo suficientemente grave, cuando hablamos de HBO Latinoamérica, que es otra empresa, hablamos de una corporación que ya no quiere a los mexicanos, que ya no apuesta por los mexicanos.

¿O qué, a usted no le llamó la atención ver, en todos estos días de promoción desesperada, que nos anunciaron de todo menos series mexicanas, que ya no están haciendo series en este país, que sus directivos prefieren trabajar con cualquier nación iberoamericana menos con nosotros? ¡Qué vergüenza! De veras. Hasta parecen nuevos. Por eso Netflix es lo que es.

¿Ahora entiende cuando le digo que la transmisión del último capítulo de Game Of Thrones es una noticia muy importante?

Son muchas cosas las que se acaban con esto. Son muchas cosas las que jamás volveremos a ver.





