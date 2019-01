El bloque de los maestros en Michoacán pone al descubierto un problema del magisterio que está presente en todo México.



Según se reseña, amigo lector, los maestros en los estados reciben un pago que deposita el gobierno estatal, que a su vez recibe una partida presupuestal federal para hacerlo. Pero los maestros en cada entidad han conseguido negociar prestaciones, logros sindicales, donde se aumenta el costo. Muchos de los nuevos gobiernos descubrieron compromisos firmados por sus antecesores, que no corresponden al presupuesto que llega de la federación.



Así las cosas, se incumple, ya sea con salarios de personas, prestaciones, bonos… o todo junto.



En Michoacán parece que el gobernador no pagó lo que debía ni completo ni a tiempo, y los maestros hacen un paro y un bloqueo que afecta en grande. Detener los trenes afecta a muchos estados, entre ellos Nuevo León, pero no a Michoacán.



Desde el 14 de enero, cuando inició el bloqueo de las vías, la Concamin señaló, cuando se cumplían de manera permanente 11 días sin paso de trenes, que había una afectación hasta el viernes de más de 180 trenes inmovilizados, representando mil 750 millones de toneladas de todo tipo de mercancías, materias primas y productos terminados indispensables para la industria y el comercio nacional e internacional.



“Solamente en demoras al no mover carros y locomotoras, las empresas ferroviarias reportan más de mil millones de pesos, sin contar los efectos colaterales. Identificamos 8 mil 600 contenedores afectados, más de 5 mil 400 hacia el Puerto de Lázaro Cárdenas y aproximadamente 3 mil 200 para el Puerto de Manzanillo”, reclamó el líder de los industriales en México.



El gobierno de Michoacán pagó un par de quincenas y pidió que se liberaran las vías del tren, pero los maestros desean un arreglo permanente de su situación, no un adelanto, y no se retiran. El gobierno de Michoacán pide que el gobierno de AMLO retire a los maestros y libere los trenes.



López Obrador les recordó que no utilizará la fuerza contra la población. No intentará retirar a los maestros.



Para ser honestos, estimado lector, es difícil saber al día de hoy de quién es la responsabilidad de sacar esos trenes y toda la mercancía detenida en los puertos, pero sí es sencillo observar quién es el afectado: los maquiladores, los fabricantes, los comercios.



El problema es más cercano de lo que imaginamos, por la afectación a las empresas por el bloqueo, pero también porque en Nuevo León tenemos problemas de pago con el magisterio. Me gustaría imaginar que son menores a los de otros estados, pero no lo sé.



Pero sí sé que muchos maestros en Nuevo León abandonan sus clases por falta de pago, en kínder y primaria, muchas escuelas redujeron sus horarios, porque no se les pagan horas extras de un horario ampliado “oficial”.



¿Es un problema de los estados o es federal?



La afectación de los maestros en Michoacán es un llamado a que el resto de los estados concilie con sus maestros, porque parar trenes o detener carreteras afecta a todos, de manera que el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón debe actuar y arreglar sus asuntos con los maestros, porque el día que le hagan un paro en el estado se pondrá en evidencia la falta de una política adecuada en la educación.



Los maestros deben exigir soluciones completas, nacionales, y los industriales organizados también, entre ambos grupos deben impulsar que federación y estados se coordinen, trabajen, resuelvan. No queremos ser rehenes de juegos de poder político, basta con eso… o usted, ¿qué opina?







alejandro.gonzalez@milenio.com