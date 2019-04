Frida Lara y Roberto Valadez

La decisión de desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) claro que afecta a la industria, ya que sin recursos para estos trabajos, la actividad en el sector puede ser menor, afirmó el creador de este organismo gubernamental, Óscar Espinoza Villarreal.

Te recomendamos: Sectur y SRE firmarán convenio para capacitar a embajadores en turismo

" Sin promoción no hay turismo, tal vez le faltó evolución al CPTM . Cambiaron los vientos y hay que acostar las velas", expresó en el XVII Foro Nacional de Turismo.

"Hoy por hoy, todo esto que ha pasado nos ha dejado sin recursos para promoción, nos obliga a hacernos un replanteamiento de fondo respecto a lo que vamos a hacer ahora con esta nueva situación", añadió.

Oscar Espinosa Villareal, fue Secretario de Turismo de 1997 a 2000, gestión en la cual se creó el CPTM, con el objetivo de mejorar la actividad en la industria y fomentar un mayor nivel de viajeros.

El ex funcionario señaló que lo que se debería buscar es tener más dinero en promoción. "Lo que me parecería una mala decisión es que no se busquen más recursos".

lvm