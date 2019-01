Holcim planea una inversión hasta de 50 mdd en México

Cristina Ochoa

Este año la empresa de origen estadunidense de la industria de la construcción Holcim planea invertir entre 30 y 50 millones de dólares en México para el desarrollo de su portafolio e impulso de su negocio en el país, dijo en entrevista su director general, Rodolfo Montero.



“Los planes de inversión se enfocan en seguir desarrollando nuestra red de distribución. Tenemos una red de más de mil puntos de venta en América Latina y la estamos desarrollando en México”, dijo el directivo.



Montero señaló que la empresa ha desarrollado en los últimos años fuertes inversiones para sus plantas de cemento y concreto para aumentar su capacidad de producción, así como en la mejora de sus procesos de trabajo.



“La idea es mejorar nuestra eficiencia en la producción, nos preocupa mucho reducir nuestras emisiones al medio ambiente, somos muy cuidadosos en recuperar todo lo que son las carteras y muchas de estas inversiones no son necesariamente para producir más, sino para producir mejor y de una forma más amigable con el medio ambiente”, dijo.



El directivo señaló que la empresa está interesada en participar en los planes del gobierno federal con obras como el Tren Maya y el desarrollo en infraestructura carretera, entre otros.



“Aún no hemos tenido acercamientos directos, pero nos interesa ser parte del desarrollo de la infraestructura, hemos estado en grandes proyectos en el país en el pasado y queremos seguir”, sostuvo.



“Tenemos plantas en Tabasco, centros de distribución en la península de Yucatán, es una zona en la que estamos y queremos seguir creciendo; queremos ser parte del Tren Maya y de todos los proyectos de infraestructura que ha anunciado el nuevo gobierno”, dijo su director general.



Señaló que pese a los incrementos en sus costos de operación, principalmente en lo relacionado con el uso de energía, la compañía ha podido absorber el impacto, por lo que no se prevé un alza en sus precios actualmente.



“Tenemos mucha confianza en el país y sabemos que hay muchas oportunidades de seguir desarrollando infraestructura y vivienda, entre otros”, finalizó.