Gasolineros perderán concesiones si se niegan a verificación

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recurrirá al uso de la fuerza pública para realizar verificaciones a gasolineras en Puebla, mientras que a partir del 1 de julio la dependencia podrá aplicar y cobrar multas a los establecimientos que incumplan la ley.

De visita en la capital del estado para instalar el Consejo Consultivo del Consumidor, el procurador federal, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, dijo que las verificaciones no son optativas, sino obligatorias, y podrían perder la concesión quienes se nieguen a las inspecciones.

Dijo que la 4T no permitirá actos de corrupción ni abusos, pues reveló que un abogado y exfuncionario de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Puebla, se dedicaba a obstaculizar las verificaciones a gasolineras lo que impedía la aplicación de sanciones.

Explicó que esta persona, de quien no reveló el nombre, “mal asesoraba” a los gasolineros, principalmente a los agremiados de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) diciéndoles que para evadir el procedimiento debían interrumpir la verificación a la mitad de proceso, a fin de que el personal de la Profeco archivara el expediente y evitar que fueran sancionados.

De esta manera, advirtió que la dependencia a su cargo mantendrá las acciones de verificación, pero esta vez acompañado de la fuerza pública y en caso de alguna negativa dará vista a la Fiscalía General de la República.

“No es optativa, la verificación es obligatoria, pueden perder hasta la concesión, no estamos jugando y en el momento en que a mí no me permiten verificar, en automático doy vista a la Fiscalía porque presumo que hay la comisión de un delito y por eso no me dejan entrar, entonces este abogado les está dando un muy mal consejo”.

El procurador del Consumidor dijo que, a partir del 1 de julio, esta dependencia estará facultada para el cobro de multas, con lo que esperan recaudar hasta mil 500 millones de pesos en todo el país.

Como parte de los cambios de la 4T, explicó que las delegaciones de Profeco en el país se convertirán en 35 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odecos).

Agua de Puebla encabeza lista de quejas

La empresa Concesiones Integrales, conocida como Agua de Puebla, se convirtió en el proveedor de servicios con mayor número de quejas en 2018 ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Sheffield Padilla precisó que la empresa que tiene la concesión para la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Puebla acumuló 237 quejas a lo largo del año pasado, por lo que se analizaría la posibilidad de emprender una denuncia colectiva.

Pidió al Consejo Consultivo del Consumidor revisar la problemática y el motivo de las quejas de los usuarios, de la cuales resaltan cobros excesivos.

En la lista que dio a conocer en el marco de su visita a Puebla, también apareció la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 201 quejas, mientras que Telcel acumuló 75.

En el primer trimestre de este año, indicó que la CFE encabeza la lista de quejas, seguida de Agua de Puebla con 29 y Bradescard, tarjeta que opera la empresa CyA con 19.





