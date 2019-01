Adriana Esthela Flores

Luego de que la Fiscalía de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo prohibir la salida del país de Juan Guaidó, el líder opositor aseguró que no desestima una amenaza de cárcel, pero seguirá adelante.

“Más que una amenaza nueva a mi persona, a este parlamento, a la Presidencia encargada de la república, no hay nada nuevo. Insisto, no desestimo la amenaza, la persecución en este momento, estamos aquí y seguimos haciendo competencia y seguiremos avanzando ”, dijo a periodistas.

Tarek Saab, fiscal general de Venezuela, solicitó esta mañana al Tribunal Supremo prohibir la salida del país del líder opositor y bloquear sus cuentas en medio de una investigación preliminar.



Previo a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, Guaidó dijo que no está desestimando una amenaza de cárcel, "no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Que el régimen que no le da respuesta a los venezolanos, la única respuesta es persecución, represión”.



Afuera del Palacio Legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, quien se autoproclamó presidente interino de Venezuela, dijo estar preocupado porque casi 40 venezolanos fueron asesinados en menos de una semana.



Aseguró que también hay “niños secuestrados por una dictadura que no entiende que se terminó su tiempo, que Venezuela está decidida a cambiar, que el mundo está claramente consciente de lo que sucede en Venezuela”.



Guaidó nombró embajadores en países que lo han reconocido como presidente y ante el Grupo de Lima.



La asamblea abrió el frente político y diplomático contra el gobierno chavista, al aprobar el "estatuto para la transición a la democracia", que incluye el registro de profesionales para la reconstrucción del país.



"Pueden venir misiones de la ONU pero también otras fuerzas a poner orden en esta pea (desorden) del gobierno", indicó un diputado en sesión.



La batalla está en edificios y redes, porque en las calles la vida transcurre normal.



Declaraciones desde el Palacio Legislativo https://t.co/fXaKnExB6R — Juan Guaidó (@jguaido) January 29, 2019





