Agencias

El gobierno mexicano rechazó que esté apoyando al gobierno chavista encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela como aseguró ayer la Casa Blanca al dar a conocer medidas contra la petrolera del país sudamericano, Pdvsa.



John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, sostuvo ayer una conferencia de prensa en la que enseñó un mapa que mostraba en rojo a los países que, según él, respaldan a Maduro, y en azul a aquellas naciones que apoyan al líder de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado de Venezuela la semana pasada.



Poco después de la reunión de Bolton con la prensa, la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena, aseguró a reporteros que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está “a favor de ningún bando en la crisis”.



“No estamos en contra de Estados Unidos respecto a nuestra postura hacia Venezuela. No estamos con Maduro. No estamos con Guaidó. Pensamos que puede haber una tercera vía para hallar una solución pacífica”, dijo Bárcena.



Por la mañana, desde Caracas, el canciller del gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, aseguró que delegados de los gobiernos de México y Uruguay entregarán al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sus propuestas de diálogo para intentar resolver la grave crisis política de Venezuela.



“Hay propuestas concretas para facilitar nuevos procesos de diálogo” por parte de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Vásquez, así como de representantes de la Comunidad del Caribe, que se reunirán en las próximas horas con Guterres, dijo Arreaza a la prensa.



Esos emisarios le transmitirán un “mensaje de diálogo” para “buscar con Venezuela no el golpe de Estado, no el ataque, no la violación al derecho internacional”, aseguró el ministro.



“Los demás gobiernos irrespetan su Constitución y el presidente López Obrador la respeta, hace lo que es debido”, expresó Arreaza, celebrando lo que llamó una posición “no entreguista” a los intereses de Washington.



El pasado viernes Maduro se declaró dispuesto a reunirse con Guaidó, pero el líder parlamentario aseguró que no se prestará a “un falso diálogo”.



La crisis se agravó tras la autoproclamación el pasado miércoles de Guaidó, reconocida por EU, Canadá, Reino Unido y varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil y Colombia.



México y Uruguay, que no han reconocido a Guaidó, plantean una negociación que llegaría tras cuatro intentos fallidos desde 2014.



En medio de las tensiones se han registrado protestas y disturbios que dejan 35 muertos y 850 detenidos en la última semana.



¿Tropas a Colombia?



En la rueda de prensa que ameritó la aclaración de la embajadora mexicana, Bolton se presentó ante los periodistas con un cuaderno de hojas amarillas que causó comentarios entre los medios y en redes.



En una ampliación de fotografías tomadas por diversos medios de comunicación durante la cita con periodistas, en la que la Casa Blanca anunció sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se aprecian dos inscripciones en el cuaderno de Bolton: la primera reza “Afganistán, bienvenidas las negociaciones” de paz con los talibanes, mientras que la segunda dice “5,000 tropas a Colombia”.



Aunque Bolton no hizo mención alguna durante la rueda de prensa, ni en todo el día de ayer, a este hipotético envío de tropas a Colombia, que comparte frontera con Venezuela, sí instó a los militares venezolanos a apoyar a Guaidó.



“Llamamos a los militares y fuerzas de seguridad venezolanas a aceptar la transición de poder pacífica, democrática y constitucional”, dijo Bolton, que habló junto al secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin.



Las sanciones anunciadas contra Pdvsa tienen como objetivo ahogar económicamente al gobierno de Maduro, ya que según Bolton afectarán a 7 mil millones de dólares en activos de la petrolera.



“Hemos continuado exponiendo la corrupción de Maduro y sus amigos y la medida de hoy garantiza que ya no puedan saquear los activos del pueblo venezolano”, dijo Bolton.



Mnuchin, por su lado, explicó que “con efecto inmediato, en cualquier compra de petróleo venezolano, el dinero tendrá que ir a cuentas bloqueadas”.



Pdvsa es la fuente de ingresos más grande de Venezuela y posee la filial estadunidense Citgo Petroleum, el activo extranjero más importante del país caribeño.



Poco después en cadena de radio y televisión, Maduro dijo que EU “hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela”.



“Daremos la respuesta necesaria, simétrica y contundente para defender los intereses de Venezuela en su momento, en las próximas horas”, agregó.



Maduro ordenó al presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, iniciar “acciones políticas, legales, ante tribunales estadunidenses y del mundo para defender la propiedad y la riqueza de Citgo”.