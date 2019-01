Milenio Digital

Nicolás Maduro retó a Donald Trump en inglés, luego de que el mandatario estadunidense reconociera a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

"Donald Trump con Venezuela no te metas, hands off, Venezuela, Donald Trump, hands off, Venezuela, de inmediati (sic), ¿no se dice inmediati?, de inmediatly, inmediatly", intentó expresar en inglés Nicolás Maduro.

En conferencia de prensa, el presidente de Venezuela también pidió apoyo al pueblo de Estados Unidos, solidaridad y amor.

"¡No!, así no, Donald Trump, así no, ¿cómo se dice en inglés? Donald Trump, golpe en Venezuela, no. Not that way, Not that way, Donald Trump. Intervencionismo en Venezuela, no, Donald Trump. No that way, Donald Trump, no. Les pido el apoyo de solidaridad y amor".

bgpa