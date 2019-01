Milenio Digital

Por Daniel Román Cedillo García, Investigador digital de connection.news.

Una investigación llevada a cabo con herramientas digitales de análisis del ecosistema de internet entre las que destaca Inception de Google revela que en las elecciones presidenciales de El Salvador se operan legiones de cuentas falsas para crear una percepción de apoyo hacia el candidato de GANA, Nayib Bukele.



Durante meses, se analizaron la relación entre grandes comunidades de usuarios en las redes sociales que sin perfil visible ni identidad llevan a cabo operaciones de dispersión de información falsa, noticias negativas y en especial, difunden de manera sistemática sin orden ni sentido, toda la información vinculada a la campaña de Bukel e.



La investigación se dividió en dos ejes:



1) Análisis de las imágenes de los usuarios de Twitter siendo agrupadas usando tecnologías de inteligencia artificial.



2) El análisis de redes de usuarios usando la herramienta de software libre Gephi.

Para el primer eje de la investigación, los expertos seleccionaron un universo de 100,000 imágenes de seguidores de manera aleatoria de los cuales por lo menos la mitad de los usuarios no cuentan con fotografía, y éstos cuentan con nombres que levantan sospecha para ser usuarios reales por ejemplo: “oh11021075” o varios usuarios con un nombre común como Armando más un código que pareciera haber sido generado por un ordenador.

En el segundo eje, un universo de usuarios fue agrupado haciendo un análisis de modularidad proporcionado por la herramienta Gephi con el que se determina la estructura comunitaria de las redes y se descubrió que muchas de estos usuarios con falta de autenticidad estaban compartidos con cuentas como las de: @FunesCartagena, @GersonmSV, @alertasmop, @waraujo64, @PizzaHutSV, @Wendys_sv, @cupon_club_sv, entre otras.

Dichas coincidencias despiertan la sospecha de que políticos del Salvador usan técnicas de manipulación de las redes sociales ya antes reportadas por la BBC en su reportaje: “How to fake a trend on Twitter - BBC Trending”.

En consecuencia, Nayib Bukele como nodo central de la estructura, al momento de generar un tweet recibe exposición exponencial gracias a su estructura de propagación y fake news.

Bajo esta línea de investigación se agrego otra variable que también tuvo una fuerte correlación de seguidores bajo la misma estructura de amplificación de mensaje, la cuenta del Exministro de obras públicas del país Gerson Martínez (FMLN) en tiempos de Mauricio Funes.



"Esta conducta comienza a resultar llamativa cuando se hace cruce con instancias gubernamentales que usan estas mismas estructuras para implantar mensajes, en este caso se puede observar con la cuenta @alertasmop que es la cuenta oficial del Ministerio de Obras Públicas del país", advierte el análisis en el que se desprende la vinculación que existe en este contexto de la buena de Gerson Martínez (FMLN), ex Ministro de Obras Públicas en tiempos de Mauricio Funes.



El balance del estudio considera que en un contexto en el que Mauricio Funes tiene orden de aprehensión, este es un panorama poco alentador y que si bien no es posible encontrar la corrupción por medio de bots y redes de influencia, si es posible ver la relación entre el candidato presidencial, el funcionario oficialista y el prófugo ex presidente, todos ellos usando bases y estructuras digitales para mantener su agenda en alto y condicionar conductas perceptuales.



Acerca de la manipulación



Se trata de una estrategia que ha sido ya empleada para orientar las preferencias electorales en varios países.



En septiembre de 2017, The New York Times dio a conocer que Rusia creó perfiles falsos de estadounidenses para influenciar en las elecciones en un artículo en el que detalló como en oficinas europeas de Facebook, en Dublín. En Facebook y Twitter, hubo huellas de los rusos en cientos o miles de cuentas falsas que publicaron mensajes en contra de Hillary Clinton.



En la campaña presidencial del año 2017 en Chile, el candidato que resultó electo, el actual presidente Sebastián Piñera, tenía un 49% de cuentas falsas.



En 2018, un artículo del diario español El País difundió la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil se basó en difundir en WhatsApp mentiras camufladas como noticias, vídeos que intentan desmentir publicaciones negativas de la prensa, mensajes de desconfianza hacia las encuestas y hacia el sistema electoral, y hasta falsos apoyos de famosos.



Bitácora de la investigación



La investigación se realizó con datos recolectados de Twitter usando la herramienta de software libre Twecoll escrita en el lenguaje de programación: Python. Con esta herramienta se obtuvo la información de +470,000 cuentas de usuarios seguidores de Nayib Bukele en la red social de Twitter. Una vez obtenida la información de los seguidores de Nayib Bukele, se realizó la recolección de perfiles de seguidores de sus seguidores; esto, con el objeto de obtener un segundo grado en las conexiones de Nayib Bukele. Los datos obtenidos de los perfiles de usuarios incluyeron sus fotografías de perfil.



Para el primer eje de la investigación se seleccionó un universo de 100,000 imágenes de seguidores de manera aleatoria ya que la capacidad de procesamiento de los ordenadores personales está limitada para visualizar una mayor cantidad de imágenes. A petición de los medios, se pueden compartir el resto de las imágenes, aunque se considera que el muestreo propuesto es suficiente para el análisis.



La visualización de las imágenes se realizó en un entorno interactivo WebGL y puede ser accesada desde cualquier navegador moderno. En la visualización, se puede observar la división de grupos de fotografías similares de usuarios seguidores de Nayib Bukele. Entre los grupos, es fácil apreciar que por lo menos la mitad de los usuarios no cuentan con fotografía, y éstos cuentan con nombres que levantan sospecha para ser usuarios reales, por ejemplo: “oh11021075” o varios usuarios con un nombre común como Armando más un código que pareciera haber sido generado por un ordenador.



De la misma manera, se pueden localizar islas de usuarios con imágenes iguales, por ejemplo: flores, koalas, signos de partidos políticos usando nombre de usuarios con las mismas características mencionadas anteriormente. El objetivo de estas visualizaciones es brindar a la comunidad de la internet una visión general de los usuarios seguidores del candidato a la presidencia Nayib Bukele que carecen de características de autenticidad, puedes consultar el mapa interactivo de imágenes por cluster aquí: http://social-audit.org/nayib-bukele-followers-universe/



El segundo eje de la investigación se centró en el análisis de conexiones entre usuarios seguidores de Twitter. Para esta investigación se desarrolló una visualización interactiva en un entorno WebGL en la que se pueden filtrar las conexiones entre usuarios y a la vez obtener información de los mismos - todos los usuarios de la visualización siguen a Nayib Bukele. El universo de usuarios fue agrupado haciendo un análisis de modularidad proporcionado por la herramienta Gephi con el que se determina la estructura comunitaria de las redes.



En la visualización se localizaron también zonas de interés que despertaron sospecha de las conexiones. A partir de las zonas de interés se localizaron usuarios con características propias a las mencionadas en el primer eje de la investigación despertando una sospecha de su autenticidad. Asimismo, se descubrió que muchas de estos usuarios con falta de autenticidad estaban compartidos con cuentas como las de: @FunesCartagena, @GersonmSV, @alertasmop, @waraujo64, @PizzaHutSV, @Wendys_sv, @cupon_club_sv, entre otras. Dichas coincidencias despiertan la sospecha de que políticos del Salvador usan técnicas de manipulación de las redes sociales ya antes reportadas por la BBC en su reportaje: “How to fake a trend on Twitter - BBC Trending”. En este reportaje, se explica cómo cadenas de comida compran usuarios controlados de manera automática (mejor conocidos como bots) para crear tendencias que favorecen a sus marcas, puedes consultar el mapa interactivo de conexiones aquí: http://social-audit.org/nayib-bukele-network/



El propósito de la información proveída a partir de estas investigaciones es hacer conciencia con respecto al problema que existe actualmente con la manipulación de la información en las redes sociales mejor conocida como Fake News y del peligro que representa para las próximas elecciones presidenciales en El Salvador.

Nayib Bukele como nodo central de la estructura, al momento de generar un tweet recibe exposición exponencial gracias a su estructura de propagación y fake news, esto como si fueran ondas, replican el mensaje aumentando los números y logrando desempeños inflados y muy difíciles de alcanzar, considerando que El Salvador tiene 6 millones de habitantes y se sitúa en el puesto 51 de conectividad a nivel global según The Economist Intelligence Unit, además de ya haber sido expuesto por una nota de elsalvador.com en donde denuncia a Nayib Bukele de tener una base muy grande de cuentas falsas: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/543201/mas-de-240000-cuentas-inactivas-o-falsas-siguen-a-nayib-bukele/

El funcionamiento es en efecto cascada, el líder en este caso Nayib Bukele, al momento de generar un tweet, este es replicado por cuentas reales de medios de fake news o influencers afines al candidato para después ser retomado por un “bot principal” con bases de seguidores muy grandes y finalmente se vuelve a replicar por cuentas de bots de menor “relevancia” y con ello genera la sensación de masividad y apoyo, con esto se logra manipular la opinión pública y generar condicionantes conductuales.

Caso de cuentas “bot Armando”.