Reuters y EFE

Un juez del Tribunal Supremo de Brasil autorizó a Luiz Inácio Lula da Silva dejar temporalmente la cárcel para reunirse con su familia y velar a su hermano mayor, quien murió la víspera, pero el ex presidente decidió no salir de prisión porque el habeas corpus fue concedido minutos antes del entierro.

Te recomendamos: Realizan campaña para nominar a Lula al Nobel de la Paz 2019

La defensa de Lula, encarcelado en la ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, había solicitado la puesta en libertad del ex mandatario tras la muerte de su hermano, ocurrida la tarde del martes, pero tanto una jueza de primera instancia como un tribunal de segunda instancia negaron el pedido después de que la Policía Federal argumentara problemas logísticos para su traslado y para garantizarle la seguridad en medio del entierro.



El juez supremo Jose Antonio Dias Toffoli autorizó hoy que Lula se desplazara hasta una base militar en el estado de Sao Paulo, en el sureste, para encontrarse con su familia; incluso había permitido que, a criterio de la familia, el cuerpo del fallecido fuera llevado a ese lugar.



No obstante, la decisión fue proferida precisamente en el momento en el que Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá, era sepultado en el cementerio de Sao Bernardo do Campo, localidad donde vivía Lula antes de ser arrestado el pasado abril.



Una fuente del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula dijo a Reuters que el ex mandatario decidió no encontrarse con su familia.



Vavá Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá, era una "figura paterna" para Lula, tenía 79 años y luchaba contra un tipo de cáncer que afectó sus vasos sanguíneos.

RSE

​

​