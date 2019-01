Empate desabrido para Chivas en Copa MX, pero que sirve

Rodrigo Camacho

Las sensaciones también se contagian, no solo las enfermedades. Después de perder el paso perfecto en el Clausura 2019, el Guadalajara hizo lo propio en Copa Mx, aunque esta vez el resultado no fue tan malo. Los rojiblancos no pudieron con Cimarrones y dividieron unidades en el Estadio Akron para seguir de líderes con 7 puntos dentro del Grupo 7.

A pesar del mal sabor de boca que dejó el Rebaño, los locales pudieron ser protagonistas durante todo el partido. El resultado fue consecuencia de una mala definición general y una falta de imaginación de medio campo hacia adelante. Chivas no pudo hacer más que un gol en 90 minutos, y una falla clara en defensa sentenciaron las esperanzas de una victoria.

Tal era la falta de sintonía en la ofensiva, que Fernando Monarrez fue el primero en disparar. La primera media hora de juego fue completamente para los locales, quienes encontraron en Ronaldo Cisneros y Luis Madrigal sus principales herramientas para hacerle daño a los visitantes. Sin embargo, ningún intento fue suficiente.

En el minuto 13 del segundo tiempo, dos postes alertaron al público.

Ronaldo Cisneros conectó con el palo derecho de Ricardo Díaz, y segundos después, Jonathan Vega aprovechó un desorden defensivo en un pelotazo para quedarse a centímetros de romper el cero. La más clara de Cimarrones fue una advertencia.

Miguel Vallejo se animó en la banda izquierda del Guadalajara y disparó cruzado. Miguel Jiménez rechazó y dejó servido el tanto de la ventaja a Sergio Vázquez, quien solo tuvo que empujar el esférico para marcar el 1-0. Chivas ya caía ante un equipo de la Liga de Ascenso.

Tuvo que venir una individualidad para evitar la derrota. Ronaldo Cisneros condujo el balón desde la banda izquierda hasta que logró situarse cerca del punto penal. Ante la salida de Díaz, el 18 de Chivas dio un pase a la red para que el Rebaño igualara las acciones.

El resto de la noche tuvo como protagonista a la imprecisión y la falta de claridad. Al final de los 90 minutos, Chivas se quedó igual como arrancó, cerca y lejos de la derrota y el triunfo.



RESULTADO

Chivas 1-1 Cimarrones



GPE