Hace dos años, Michelle y Barack Obama negociaron un contrato para un libro en conjunto por más de 65 millones de dólares, lo cual impuso un récord para la biografía de un presidente de Estados Unidos. La editorial se arriesgo al tomar una cuota tan alta, pero recuperó su inversión cuando la señora Obama debutó como una escritora de best sellers.



Las memorias de la ex primera dama, Becoming, que llegó a las tiendas el pasado 13 de noviembre, ha roto récords. De acuerdo con la editorial, The Crown Publishing Group, tres millones de copias fueron vendidas en su primer mes de haber sido lanzado — cerca de un libro por segundo. En comparación, las memorias de la entonces senadora Hillary Clinton, Living History, sólo vendieron un millón de copias en su primer mes en 2004. Las ventas fueron consideradas un éxito en su momento, pues fueron el doble de A Memoir, escritor también por otra ex primera dama, Barbara Bush.



Incluso pese a la intensa competencia de libros de cocina e infantiles durante la temporada de compras navideñas, Becoming se ha aferrado al lugar número uno en la lista de Amazon.

Becoming también ha causado revuelo en Goodreads, lo equivalente en libros a Rotten Tomatoes. El Financial Times revisó las 250 autobiografías más leídas en Goodreads y Becoming no sólo está dentro del top de las primeras damas, sino también dentro de cualquier autobiografía.



No es sorpresa que el tour de promoción del libro de la señora Obama se ha convertido en otro éxito. A diferencia de otras giras promocionales, Michelle Obama realiza sus eventos, organizados por Live Nation, en arenas, con paradas incluyendo el Toyota Center en Houston y el American Airlines Center en Dallas, Texas. El tour inicial incluía 12 paradas en 10 ciudades en 2018, pero la demanda ha sido tan alta que Michelle añadió 21 apariciones adicionales este año.



Stephen Speiwak, director de marketing digital de Vivid Seats, dice que el tour de Michel Obama se puede comparar “más al de una rockstar que al de un tour promocional de un libro”.

A diferencia de eventos de teatro o conciertos, raramente los promotores hacen pública la información de los tours políticos. De acuerdo con Pollstar, publicación que recopila el número de ventas de los promotores, las ganancias netas de una de las presentaciones de Michelle Obama en Inglewood, California, alcanzó 1.9 millones de dólares, cifra similar a la presentación de Bruno Mars en ese mismo recinto.



Pese a que Michelle “quería hacer su tour accesible al mayor cantidad de gente posible”, según Tara Traub, vicepresidenta de Live Nation Touring, los seguidores se quejaron de los precios elevados. De hecho, el los boletos más económicos que el FT encontró fueron de 29.50 dólares (cerca de 600 pesos), pero los fans fueron lo suficientemente suertudos, o rápidos, en conseguirlos. En promedio sólo 20 entradas estaban disponibles para cada evento en Ticketmaster luego de que la taquilla llevara abierta dos horas, según información recopilada por el FT. A pesar de que Ticketmaster liberaba boletos periódicamente, se vendían rápidamente.



Mientras tanto, Hillary Clinton tiene problemas para llenar arenas mientras hace una gira con su esposo Bill. En diciembre, Michelle terminó con la racha de Hillary como la mujer más admirada de Estados Unidos — un lugar que la candidata presidencial demócrata mantuvo durante 16 años, según una encuesta anual hecha por Gallup. Las ventas de las entradas confirman que Michelle Obama es más popular que Hillary Clinton en los Estados Unidos.



La manera en la que las editoriales traducen las giras promocionales de libros en mejores ventas es un territorio aún no explorado. Crown Publishing se negó a comentar sobre los acuerdos financieros con los Obama o Live Nation.



Barack Obama aún debe lanzar su libro, pero se espera que sea otro éxito rotundo dado su anterior éxito en ventas de libros. El ex presidente ha reunido 15.6 millones de dólares con las ventas de sus tres libros, The Audacity of Hope, Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters y Dreams from My Father, según Forbes.





