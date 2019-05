ISSSTE con dificultades en Durango por reducción de presupuesto

Silvia Ayala

La situación económica del ISSSTE en Durango se encuentra con dificultades por la reducción de presupuestos, medida que ha obligado a despedir personal de enfermería, médicos y administración.

La delegada Patricia Herrera, reconoce también que por este motivo, hay problemas con el abasto de medicamentos.

Contrario a lo que había ocurrido en otros años, la delegación del ISSSTE en Durango aún no cuenta con el techo presupuestal, sobre todo en algunos rubros como el capítulo 1000, con el que se compensan las vacaciones, licencias e incapacidades.

“Un problema serio para nosotros porque trabajamos con personal de sustitución por no tener las plazas suficientes, y ahora cada mes se va presentando un presupuesto y lo van aceptando, anteriormente se hacía cada año y con ese presupuesto ibas trabajando”, dijo.

La delegada espera que la situación se mejore una vez que se designe al nuevo personal, si habrá o no delegado o directores, porque esta situación ha provocado una disminución en el abasto de medicamentos e incluso falta medicamento para personas trasplantadas.

Respecto a medidas que impactan negativamente en el personal, dice que se acaba de cerrar Turissste, por lo que al encargado con 30 años de antigüedad, se le liquidará conforme a la ley.

Señala además que esto complica la operatividad, porque un paciente que era enviado a tercer nivel recibía el pago de sus viáticos y pasajes, pero desde diciembre ya no se puede y quien presenta notas y facturas, se les reembolsa pero no del todo, porque a veces se los aceptan y a veces no, reconoció.

Agregó que el abasto de medicamento ha disminuido de un 97 por ciento que se venía manejando en los últimos años, hasta un 80 por ciento, sobre todo en medicamentos de alta demanda.

“De no solucionarse este tema entraríamos a una situación grave, todo lo que es el sector salud nos hemos visto afectados por la reducción de presupuesto, tanto en el tema de medicamento, como de personal, y hemos tratado de subsanar el faltante acomodando al personal, dando medicamento en sustitución de otro, pero esperamos que se mejore esto a la brevedad”.

Del personal que ha sido dado de baja, suman hasta el momento alrededor de cien plazas importantes, porque anteriormente no se tocaba el área de enfermería o la médica.

