Belinda recuerda cuando le aventaban botellas a los 9 años

Belinda compartió en La Voz… Azteca que en los inicios de su carrera a los 9 años sufrió mucho porque cuando estaba en un concierto de la telenovela Amigos por siempre, le aventaron botellas.

La anécdota surgió después de que Cameron interpretó “Tu falta de querer” en la etapa de casting a ciegas, logrando voltear las cuatro sillas de Ricardo Montaner , Belinda, Yahir y Lupillo Rivera.

Al comenzar con la entrevista para conocer a la participante, contó que cuando tenía ocho años subió videos cantando y su autoestima se vio afectada porque sufrió ciberbullying.

Después de esta actuación, Belinda aseguró que en su carrera le “costo tanto que la gente me respetara”.

Compartió que uno de los momentos más traumantes de su carrera ocurrió cuando tenía 9 años en una de sus presentaciones con el elenco de la telenovela de Televisa Amigos por siempre.

“Me aventaban botellas a los 9 años, fue un trauma para mi (…) todos querían ver a Martín Rica en Amigos por Siempre”, recordó.

La intérprete de “En el amor hay que perdonar” aseguró que en la actualidad todavía le pasa que la agreden. “En redes sociales me pasa”.

Belinda contó que hay momento en los que ha dejado de dejar de cantar. “Cuando me molestan, me humillan, cuando me quieren ver hundida, es cuando pienso ‘mejor ya no canto’”, expresó.

En su intervención, Lupillo Rivera compartió que cuando sufre agresiones en redes sociales, “yo bloqueo y reporto. Aquí en La Voz decimos ‘Ya no más ciberbulliyng’ y tu vas a llegar muy lejos”.

Yahir reflexionó que a pesar de que han sufrido una agresión, “esas personas creen que te hacen más débil, pero te hacen más fuerte, no se vale que te tiren tirria”.

Finalmente, Cameron decidió irse con Belinda y aseguró que la ha inspirado en su vida “veía Amigos por siempre y me acuerdo de ese evento que tú dijiste, eres una inspiración para mí porque mírate dónde estás”.

