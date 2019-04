Libertad Ampudia

La obra de teatro Testosterona estrena temporada este viernes en el Foro La Gruta y lo hará capturando las tensiones que se viven en la época del movimiento #MeToo; escrita por Sabina Berman, dirigida por Ana Francis Mor y con Gabriela de la Garza y Álvaro Guerrero como protagonistas, la obra presenta una reflexión sobre el poder y las diferencias de género.

“Esta vez cobra un significado político distinto la obra, las mismas líneas, no es lo mismo hablar de acoso durante el #MeToo que antes de; no es lo mismo una periodista que llega con regalos para su jefe durante el #MeToo que antes de, ya tiene un significado totalmente distinto. Esta obra te muestra la realidad de la relación entre hombres y mujeres en las oficinas del poder”, señaló la dramaturga en entrevista con MILENIO M2.

Consideró que las mujeres sabemos que casi todo está mal en estas relaciones aunque demos nuestra anuencia, pero los hombres no lo ven, ellos han estado ciegos a los micromachismos y megamachismos que muchos cometen; por suerte, dijo, esto está cambiando gracias a que el movimiento toma cada vez más fuerza.

“Los movimientos sociales y políticos nunca son perfectos, porque no están diseñados en un laboratorio; el #MeToo Mexicano se está dando en Twitter, hay que aceptar que se está dando así y que va a haber incidentes dolorosísimos como un hombre que se toma la vida porque alguien lo acusa y él dice que no justamente, como casos en que son difamaciones, que por cierto con seguridad son minoritarios, pero son los defectos cuando un movimiento social importante que involucra a millones surge”, señaló Berman.

La escritora se refirió a Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez que murió este 1 de abril luego de que su nombre apareciera en una denuncia del movimiento #MeTooMúsicosMexicanos; Ana Francis Mor también habló sobre él, un gran amigo en vida.

“Yo desde que me intenté suicidar a los 17 años, le dije a mi terapeuta es por culpa de mi mama y ella me dijo que la única culpa del que se suicida es del que se suicida, entonces, yo lo he visto desde ahí siempre; pero Armando era un buen amigo, un tipo muy simpático, es muy mal momento para decir cualquier cosa al respecto, porque acaba de pasar, es doloroso, pero insisto, yo decidí dejar de sentir culpa por mis mejores amigos que se han pasado de lanza”, refirió.

Por otro lado, consideró positivo que sus mis amigos le hablen para decirle: Estoy temblando por ver que mi nombre aparezca ahí. Sabe que es por dos razones, tienen cola que los pise o no saben si alguna vez “se pasaron de lanza”, y es justo es lo que le parece importante, que reflexionen sobre si lo que han hecho está bien.

Destacó que una de las pocas maneras reales que se tienen para denunciar es Twitter, por eso está a favor del medio y de creer lo que ahí se escribe. “La única manera de establecer una conversación en una cierta igualdad de circunstancia es que los hombres comiencen a entender lo que es el miedo, la vergüenza y lo que es sentirse como víctima. Debemos decir: Yo sí te creo hermana”, añadió.

