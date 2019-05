DPA

La semana pasada, los fans de DC Comics se sorprendieron al conocerse que Robert Pattinson está en negociaciones para interpretar a Batman en la próxima película de Matt Reeves. Por el momento su participación no ha sido confirmado. A la espera de más noticias, el actor ha acudido al Festival de Cine de Cannes, donde ha esquivado las preguntas sobre el codiciado rol.

Pattinson asistió al festival francés para promocionar su nueva película, The Lighthouse., de Robert Eggers. Medios franceses preguntaron al actor sobre su posible papel como Batman. "Lo siento, pero no puedo hablar de eso", fue lo que contestó.

Esta no es la primera vez que el intérprete de 33 años ha tenido que enfrentarse a preguntas sobre Batman, ya que durante otra sesión de preguntas y respuestas en Cannes respondió de nuevo de manera cortante.

"Sólo estoy respondiendo preguntas sobre The Lighthouse", dijo sonriendo.

Se sabe que actualmente Warner Bros. está sometiendo a Robert Pattinson a rigurosas audiciones por lo que, a la espera de una decisión, el intérprete ha preferido evitar el tema.

Además, parece que el actor no cuenta con el apoyo de los fans, ya que se ha iniciado una petición para evitar que interprete al Caballero Oscuro. Su papel en Crepúsculo aún hace eco en su carrera, a pesar de que en los últimos años ha cambiado constantemente de registro.

El papel de Batman podría ser el rol perfecto para que Pattinson finalmente demuestre que hay vida más allá de Edward Cullen.

El intérprete inglés está a punto de rodar otra película para Warner Bros, Tenet, de Christopher Nolan, que se estrenará el 17 de julio de 2020. Tiene además otros filmes pendientes de estreno este año: High Life; The Lighthouse, The King y Waiting for the barbarians.





