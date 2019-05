Milenio Digital

Robert Pattison , el actor conocido mundialmente por interpretar el papel de Edward Cullen en Crepúsculo, ha dado de que hablar en los últimos días desde que la revista Variety anunciará que el actor se convertiría en Batman .

Desde que Variety dio a conocer que el actor britanico se encontraba en negociaciones con los productores de la nueva película The Batman, que será dirigida por Matt Reeves, los fanáticos de la saga de DC Comics han manifestado su molestia de que Pattinson interprete al hombre murciélago.

De hecho, los seguidores de Bruce Wayne están circulando en las redes sociales una petición del portal Change.org, titulada como Warner Brothers, no lo hagas. No escojan a Robert Pattinson como Batman , para exigirle a Warner Bros. que el británico no lo interprete.

“No cometas el Batfleck error de nuevo”, dice la publicación que hace referencia al último actor en interpretar al superhéroe, Ben Affleck. “Por amor a todo lo que es sagrado, paren de botar a la basura el universo DC”, añaden en la solicitud que ya tiene más de cinco mil 400 firmas .

Al momento que Variety dio la noticia, comentó aún no se sabía cuando iniciaría el rodaje, pero medios internacionales dicen que podría comenzar a finales de 2019 o principios de 2020, mientras que su fecha de estreno sería para el 25 de junio de 2021.

Debemos de mencionar que en años más recientes, Robert Pattinson ha recibido buenas críticas por su actuación en películas como Good Time: Viviendo al límite de los hermanos Josh y Benny Safdie, Life de Anton Corbijn y Cosmopolis de David Cronenberg.

En estos momentos se encuentra brillando en Cannes con la cinta The Lighthouse, que cuenta con la dirección de Robert Eggers y comparte créditos con Willem Dafoe.

​epc/RL