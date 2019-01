Milenio Digital

Richard E. Grant compite por el Premio Oscar en la categoría Mejor Actor de Reparto, por su trabajo en la película Can You Ever Forgive Me? (podrás perdonarme), misma que se postula en tres categorías de los galardones que reconocen a lo mejor del cine.

El actor logra con Jack Hock ser un gran apoyo para el personaje principal, Lee Israel (Melissa McCarthey), mancuerna que fue calificada por la crítica de The Guardian como “una química espinosa y cada vez más cálida”.

En una entrevista con el portal Deadline, la estrella contó que se informó sobre el personaje real pero no encontró mucha información, por lo que leyó con detenimiento el guión. “El guión realmente tenía mucho más de lo que podía descubrir, aparte de todo lo que había escrito en el libro”.

Richard Grant Esterhuysen nació un 5 de mayo de 1957, la carrera del actor comenzó en la televisión en series como Sweet Sixteen (1983), Withnail & I (1987) y Lizzie's Pictures (1987); su primer paso por el cine fue en Hidden City (1987).

Algunas de las películas más representativas en su carrera son Dracula (1992), Spice World (1997), Sherlock (2002) y Logan (2017).

Perfil. Richard E. Grant Edad 61 años Nacionalidad Británico Películas 61 Premios 0 "Ha sido un viaje absolutamente asombroso porque ninguno de nosotros tenía idea de qué respuesta obtendría la película":Richard E. Grant.





¿Podrás perdonarme?

Es una película biográfica de comedia dramática, fue dirigida por Marielle Heller y escrita por Nicole Holofcener y Jeff Whitty.

La historia se centra en Lee Israel, una escritora que falsifica cartas de famosos fallecidos con tal de llamar la atención y revivir su carrera, con forme pasa el tiempo, la protagonista se vuelve más intrépida hasta el punto de ser investigada por las autoridades.

