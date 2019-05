Alex Lora triunfa con su rocanrol en los Premios SACM

Libertad Ampudia

Durante la decimoquinta entrega de los Premios Trayectoria Éxito, de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), Álex Lora recibió el galardón Gran Maestro y así triunfó con su rocanrol en el Auditorio Roberto Cantoral.

“Para a mí es un súper honor y me siento motivado y contento; me han dado muchos reconocimientos como intérprete, incluyendo el Grammy de la excelencia musical y hasta estatuas, pero como compositor es la primera vez, estoy honrado porque el tamaño de los personajes que lo han recibido antes que yo es monstruoso”, dijo Lora a M2.

Y añadió: “El ser reconocido por los mejores compositores es algo más allá de mi persona, no tengo cómo agradecerles. Quiero agradecerle a Dios; a la Virgencita (imagen que traía en su playera); a mi domadora (su esposa Chela, quien estaba a su lado), ella es la que hace todo, yo solo grito babosadas principalmente a mi mamá, y a la raza que ha musicalizado su vida con mis canciones”.

El Premio Juventino Rosas, que reconoce de manera póstuma el impacto mundial de un autor y la permanencia de su música, fue para Álvaro Carrillo, de quien este año se cumple su 50 aniversario luctuoso; sus hijos recibieron la estatuilla con emoción, agradeciendo que desde hace 50 años han sido apoyados por el gremio.

“La música hizo más en su alma que el campo, quizá no hizo surcos en la tierra pero sí en nuestra alma”, mencionó Sergio Sarmiento, después de leer una breve semblanza del homenajeado.

En seguida, el presidente de la SACM, Armando Manzanero, subió a interpretar un tema del compositor; se sentó frente a un pequeño piano y, como es su costumbre, dedicó unas palabras y una que otra broma.

“Me encanta estar aquí, porque esta noche me da la oportunidad de estar con tanto amigo que he hecho a través de los años; ya le dije a (Roberto) Cantoral que cuando un premiado no venga por su premio que me lo den a mí, yo lo guardo mejor en mi casa. Vengo preparado para contar chistes, para bailar”, bromeó el maestro.

Las mujeres también destacaron. Al recibir el galardón por 25 años de trayectoria, Denise de Kalafe señaló: "Esto es por las madres que fueron, que serán y que no están"; luego, agradeció a sus maestros en nuestro país y anunció que su próximo trabajo será algo mexicano a la brasileña.

Mientras que Genoveva Rodríguez recibió el de 25 años y más. "Los compositores somos como la pluma y Dios nos manda la tinta, escribimos lo que nos sale del corazón. A todos los compositores, muchísimas felicidades", comentó al subir al escenario.

Otros de los galardonados fueron: Octavio López, Eulalia Galarza Sac, Homero de Rodríguez, Casimiro de los Santos, Tino Géiser, Jesús Echeverría, Enrique Okamura, Manuel Campo, Luis Pastor de Música de Concierto, Raúl Rodríguez y Sergio Cárdenas.

La velada fue amenizada con la música en vivo de Raymix, Eden Muñoz de Calibre 50 y José Luis Roma de Rio Roma, celebrando así los más diversos géneros.

Durante la gala se reconoció a Sergio Cárdenas y Germán Lizárraga con el premio a 50 años y más de trayectoria, ambos reconocieron la labor de los compositores.

Este año se hizo homenaje a los compositores fallecidos: Francisco Savín, Carlos Aurelio González, Graciela Agudelo, Ernesto Juárez, Lazaro Solís y Ramón Inclán.

Y ADEMÁS

ÉXITOS DE 2018

Estos son los 12 temas más exitosos, de acuerdo con la venta de discos y a la demanda en plataformas digitales:

1. “Oye mujer”, de Raymix.

2. “Me muero”, de Carlos Rivera.

3. “Cuando calienta el sol”, de Carlos Rigual, Mario Fausto Rigual y Carlos Albert Martinelli.

4. “El paciente”, de Alfredo Olivas.

5. “Mi buen amor”, de Mon Laferte.

6. “Loco amor”, de Remy Valenzuela.

7. “Amigos no, por favor”, de José Luis Roma.

8. “Nunca es suficiente”, de Natalia Lafourcade y Daniela Azpiazu.

9. “Entre beso y beso”, de Aarón Martínez.

10. “Azul”, de León Larregui.

11. “Me niego”, de Julio Ramírez, Jesús Navarro y Bibi Marín.

12. “Tu postura”, de Edén Muñoz.