Alberto Santos

Marcela Mistral se integra al elenco de Los monólogos de la vagina.

La consejera del programa Mitad y Mitad de Multimedios regresará a los escenarios teatrales el próximo 31 de mayo con uno de los montajes más exitosos en todo el mundo.

Compartirá escena junto a las comunicadoras Martha Figueroa y Maca Carriedo.

“Para mí que me hayan tomado en cuenta para esta obra es como un sueño. En verdad siento que estoy dormida en estos momentos y les quiero pedir que no me despierten. Déjenme seguir soñando, no sean gachos”, comentó la conductora conocida como La Musa. “Y qué te puedo decir de las compañeras, son grandes mujeres con muchos años en el medio, con gran nivel, que estoy muy emocionada por trabajar junto a ellas”.

Para Mistral llegar a esta obra es una completa bendición en un momento de su vida que pensó que la actuación había quedado en el pasado, que ahora esos capítulos serían solo para la conducción y sus redes sociales.

Los monólogos de la vagina es un emblema teatral con más de dos décadas en escena, se ha traducido a más de siete idiomas y en nuestro país personalidades como Andrea Legarreta, Patricia Reyes Spíndola, Salma Hayek, Kate del Castillo, Angélica María, Susana Zabaleta, Carmen Montejo, María Conchita Alonso, Niurka Marcos, Angélica Vale, Itatí Cantoral, Cynthia Klitbo y Rocío Banquells, entre otras, han participado en el montaje.

“He tenido mucho acercamiento con las personas que han participado en esta obra. Las he entrevistado, he estado platicando con algunas de ellas, con las que he coincidido en algunas cenas con amistades. He tenido mucho contacto muy de cerca con ellas. No había tenido la oportunidad de verla tal cual la obra, sin embargo, me invitan y yo encantada de la vida”.

Los monólogos de la vagina se presentará en el Foro DiDi el 31 de mayo a las 19:00 y 21:00 horas.