Chavela Vargas es mamá de Hedwig: Cameron Mitchell

Un día después de celebrarse la gala del Met de Nueva York, que tuvo como tema el camp —definido por Susan Sontag como una exageración intencional y el mal gusto como vehículo para el buen arte—, M2 habló vía telefónica con John Cameron Mitchell, creador de Hedwig And The Angry Inch, musical que protagonizó en off Broadway, que después fue una modesta película independiente y que hace cuatro años fuera repuesto en Broadway con éxito descomunal con Neil Patrick Harris.

John fue quien le dio vida primero a Hedwig, uno de los personajes camp por excelencia. Era imposible no preguntarle sobre sus impresiones de Lady Gaga o Ezra Miller. Para nuestra sorpresa, su respuesta se enfocó en lo camp que puede ser nuestro país y su amor por nuestras figuras más extravagantes.

“Mis influencias son David Bowie, Klaus Nomi, Jayne County, Justin Vivian Bond y Little Richard. Esa clase es extravagancia y de camp y de arte camp, porque también puede haber camp muy barato, es parte de mi historia y de la de todos. Ciertamente es más fuerte en México, porque México tiene una maravillosa tradición camp, no hay nada más camp que lo católico, eso es un hecho.

“La vez que yo vi una caracterización casi idéntica de Hedwig fue en la Ciudad de México; era una señora de edad y era Hedwig. Pero no es de sorprenderse, todas las abuelas, y las Lola Beltrán, los fabulosos Juan Gabriel y Frida Kahlo son una tradición. Chavela Vargas es la madre de Hedwig, tienen el mismo ethos, la misma alma”, dijo el artista a M2, emocionado por regresar a la capital de país.

Cameron Mitchell, una de las leyendas queer en el mundo, presenta hoy en el Auditorio Blackberry el show The Origin Of Love, en el cual cuenta la historia del popular montaje musical que se ha convertido en un objeto de culto en todo el mundo. Pasó del underground al mainstream de 1998 a la fecha. Cuenta la historia de Hansel, un joven que vivía en el este de Berlín, es obligado a cambiar de sexo y casarse con un hombre para dejar la Alemania comunista.

“Este show al inicio lo hice para obtener dinero para mi mamá y el cuidado de su salud, y entonces concebí este show que es el origen de Hedwig, no interpretó a Hedwig: sino que cuento lo que ese personaje fue para mí.

“También es una celebración de los fans de Hedwig, de las personas que lo encontraron útil como yo, realmente tengo una sensación de comunidad cuando hago este show y lo siento en todas partes: Australia, Corea, Japón. Estoy tan feliz que este personaje que es tan específico y para algunos es tan inusual y fuera de lugar pueda tener tanta resiliencia en culturas tan diversas y me hace sentir muy bien”, expresó al autor.

La historia de Hedwig

Contar una historia de esta naturaleza en 1998 fue posible en off Broadway. En el 2015, Cameron Mitchell recibió un premio Tony especial por su contribución al teatro musical a través de esta obra.

El artista nunca imaginó que hace 20 años estaría creando un nuevo clásico musical y que sería el origen de un movimiento de apertura en Broadway donde ahora se pueden escuchar todo tipo de sonidos.

“Lo hice porque Stephen (Trask, director musical) y yo queríamos combinar todas las cosas que amábamos en una pieza musical. Amamos el rocanrol, el drag, la comedia y los musicales de Broadway, y no podíamos juntar todo esto de una forma narrativamente fuerte y que al mismo tiempo no escondiera sus raíces, sus raíces drag, sus raíces queer.

“Hicimos este show para amigos y pienso que si haces algo nuevo o especial u honesto, les importara a otras personas honestas y especiales y tienes que hacer más trabajo especial”, contó el realizador sobre los orígenes del proyecto, que compartirá con los mexicanos.

El musical

Se presentó por primera vez en 1998 en off Broadway y en el West End de Londres.

El filme

La película se estrenó en 2001 pero luego alcanzó estatus de culto.

El show

Cameron Mitchell presentará los temas más populares de Hedwig.